Sferturi la Madrid și tur 2 la Roma: câți bani a câștigat Simona Halep înainte de a merge la Roland Garros

Simona Halep a jucat doar două turnee de zgură în pregătirea turneului de la Roland Garros (22 mai - 5 iunie) și a reușit calificare în faza sferturilor, respectiv în turul 2 în competițiile WTA 1000 de la Madrid și Roma.

€169,650 a fost valoarea premiului financiar încasat pentru cele trei victorii convingătoare bifate în capitala Spaniei, în defavoarea chinezoaicei Shuai Zhang, spanioloaicei Paula Badosa și americancei Cori Gauff.

În capitala Italiei însă jucătoarea din Constanța a reușit doar să își ia revanșa în fața franțuzoaicei Alize Cornet, de care a dispus cu 6-4, 6-4, în runda inaugurală. Învinsă de americanca Danielle Collins în turul secund, Simona Halep va părăsi Italia cu numai €13,176, în condițiile în care premiile financiare oferite în WTA 1000 Roma reprezintă mai puțin de jumătate, în raport cu cele oferite în turneul masculin.

În total, Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) a acumulat €182,826 în cele două întreceri pregătitoare pentru al doilea turneu de mare șlem al anului, Roland Garros.

Dacă va câștiga 3 meciuri la Roland Garros și va ajunge în săptămâna a doua de concurs, Simona Halep va încasa €220,000, mai mult decât a primit în urma celor patru succese din capitalele Spaniei și Italiei.

Simona Halep ocupă locul 3 în clasamentul all-time care numără banii câștigați în istoria WTA. Doar surorile Williams au încasat mai mulți bani din tenis decât jucătoarea din țara noastră.

Simona got behind early and had to fight back for every point after that. She did her best and even grabbed the lead at 6-5. But after losing the 1st set tiebreak it was pretty much all Collins. Danielle Collins defeated Simona Halep 7-6, 6-3.#IBI22 pic.twitter.com/045OsZWlrw