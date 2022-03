Surorile Williams, apariție genială ca prezentatoare la Gala Premiilor Oscar! Ținuta sexy purtată de Venus Williams a atras toate privirile

În timp ce întâmplarea neașteptată a pălmuirii lui Chris Rock de către Will Smith a pătat istoria Galelor Premiilor Oscar, surorile Williams au impresionat pe toată lumea, prezentând debutul evenimentului.

Venus și Serena Williams (41, respectiv 40 de ani) s-au descurcat admirabil în poziția de prezentatoare în cadrul ediției Premiilor Oscar 2022, nu înainte să atragă privirile tuturor fotografilor, la pășirea pe covorul roșu.

Îmbrăcată într-o rochie albă, provocatoare, Venus Williams a arătat nu doar că se află într-o formă fizică impecabilă la 41 de ani, ci și o atitudine sexy, care a pus pe gânduri bărbații prezenți în Teatrul Dolby din Hollywood.

Surorile Williams au fost subiectul filmului King Richard, în care protagonistul Will Smith - care l-a jucat pe tatăl sportivelor americane, Richard Williams - a sfârșit prin a câștiga premiul Oscar pentru cel mai bun actor.

"Ladies and gentleman, Beyoncé!"

Venus and Serena Williams kick off the #Oscars with an intro for the one and only queen B! https://t.co/YWqeuErY1z pic.twitter.com/O6dCu1O08X