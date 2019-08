Ashleigh Barty a fost DETRONATA! Doua jucatoare lupta pentru primul loc in clasamentul WTA! Cum arata lupta pentru suprematie

Ashleigh Barty pierde primul loc in clasamentul WTA!

Naomi Osaka, numarul 2 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Toronto, si o va detrona pe australianca Ashleigh Barty din fotoliul de lider al clasamentului mondial.

Osaka a profitat de abandonul adversarei sale din turul secund, germanca Tatjana Maria, in partida programata miercuri, dupa un prim set castigat (6-2).

Osaka o va infrunta in turul urmator pe poloneza Iga Swiatek, care a reusit sa o elimine pe daneza Caroline Wozniacki, numarul 16 pe lista capilor de serie, in fata careia s-a impus cu 1-6, 6-3, 6-4.

Campioana de la US Open 2018 si Australian Open 2019 nu are inca asigurata prima pozitie in ierarhia WTA, deoarece Karolina Pliskova (Cehia), numarul 3 mondial, calificata la randul ei in optimile de finala, are de asemenea posibilitatea sa redevina "regina" tenisului feminin, totul depinzand de parcursul la turneul canadian.

Pliskova a trecut in trei seturi, 6-4, 6-7 (4/7), 6-2, de americanca Alison Riske, iar in turul urmator o va juca impotriva estonienei Anett Kontaveit (nr.16), calificata optimi dupa abandonul adversarei sale, spaniola Carla Suarez Navarro, in setul al doilea, la scorul de 7-5, 3-1 in favoarea jucatoarei baltice.

Intr-un alt meci programat miercuri, jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu s-a impus in trei seturi, 5-7, 6-2, 7-5, in fata rusoaicei Daria Kasatkina, iar in optimi o va avea ca adversara pe olandeza Kiki Bertens, favorita numarul 5, care a eliminat-o fara probleme pe americanca Francesca Di Lorenzo (6-2, 6-1).



Rezultate Rogers Cup - turul 2:



Daiana Iastremska (Ucraina) - Victoria Azarenka (Belarus) 7-5, 7-5

Belinda Bencic (Elvetia/N.11) - Julia Goerges (Germania) 5-7, 6-3, 6-4

Elina Svitolina (Ucraina/N.6) - Katerina Siniakova (Cehia) 6-3, 3-6, 6-3

Karolina Pliskova (Cehia/N.3) - Alison Riske (SUA) 6-4, 6-7 (4/7), 6-2

Anett Kontaveit (Estonia/N.16) - Carla Suarez (Spania) 7-5, 3-1 (abandon)

Jelena Ostapenko (Letonia) - Anastasia Pavliucenkova (Rusia) 6-2, 2-6, 6-4

Simona Halep (Romania/N.4) - Jennifer Brady (SUA) 4-6, 7-5, 7-6 (7/5)

Ekaterina Alexandrova (Rusia) - Shuai Zhang (China) 6-4, 6-3

Bianca Andreescu (Canada) - Daria Kasatkina (Rusia) 5-7, 6-2, 7-5

Kiki Bertens (Olanda/N.5) - Francesca Di Lorenzo (SUA) 6-2, 6-1

Marie Bouzkova (Cehia) - Sloane Stephens (SUA) 6-2, 7-5

Svetlana Kuznetova (Rusia) - Donna Vekic (Croatia) 7-6 (4), 6-3

Serena Williams (SUA/N.8) - Elise Mertens (Belgia) 6-3, 6-3

Iga Swiatek (Polonia) - Caroline Wozniacki (Danemarca/N.16) 1-6, 6-3, 6-4

Naomi Osaka (Japonia/N.2) - Tatjana Maria (Germania) 6-2 (abandon).