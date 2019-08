Simona Halep debuteaza la Rogers Cup, ora 20:00.

Simona Halep isi incepe parcursul la Rogers Cup in aceasta seara, ora 20:00, intr-o partida contra lui Jennifer Brady. Halep debuteaza astfel in proba de simplu dupa ce aseara a jucat in proba de dublu.

Simona Halep a castigat anul trecut competitia de la Toronto si are de aparat trofeul in acest an.

Jennifer Brady, adversara Simonei Halep, a reusit marea surpriza si a eliminat-o in doua seturi pe Kristina Mladenovic, scor 6-1, 6-2, intr-o partida care a durat doar 64 de minute.

Simona Halep - Jennifer Brady este o partida in premiera. Cele doua sportive nu s-au mai intalnit pana acum.