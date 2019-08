CLASAMENTUL WTA: Simona Halep, aproape de podium! Locul 1 se decide la Rogers Cup. Cum arata lupta pentru suprematie

Simona Halep revine pe teren dupa victoria de la Wimbledon.

Simona Halep a castigat la Wimbledon, insa de locul 4 tot nu va scapa! Campioana de la Londra se apropie insa tot mai mult de podium si se va duela cu adversarele pricipale pe tabloul principal de la Rogers Cup. Halep are insa mai mult de pierdut. Anul trecut a castigat turneul de la Toronto, iar apoi a pierdut finala de la Cincinnati. Are multe puncte de aparat, iar orice esec o poate da inapoi in clasamentul WTA.

Ashleigh Barty ramane pe primul loc si saptamana asta, iar in urma ei se afla Naomi Osaka. Si Karolina Pliskova e in pozitia de a ataca locul 1 in clasamentul WTA.

Clasamentul WTA. Top 10

1. Ashleigh Barty 6.605 puncte

2. Naomi Osaka 6.228p

3. Karolina Pliskova 6.055p

4. Simona Halep 5.933p

5. Kiki Bertens 5.130p

6. Petra Kvitova 4.785p

7. Elina Svitolina 4.737p

8. Sloane Stephens 3.773p

9. Aryna Sabalenka 3.565p (+1)

10. Serena Williams 3.410p (-1)



Romancele sunt aproape sa iasa din top 100 WTA din cauza rezultatelor mai slabe de anul acesta. Doar Irina Begu si Sorana Cirstea au mai ramas in top 100.

92. Irina Begu 666 puncte (+1)

94. Sorana Cirstea 651 puncte

101. Monica Niculescu 616 puncte (+1)

127. Mihaela Buzarnescu 497 puncte (-69)

134. Ana Bogdan 470 puncte (-5)

148. Patricia Tig 420 puncte (+75)

177. Gabriela Ruse 345 puncte (+2)

192. Irina Bara 311 puncte (-4)

Simona Halep, pe 2 in WTA RACE!

Simona Halep sta mai bine in clasamentul pentru Turneul Campioanelor. Anul acesta, competitia e organizata la Shenzen si are premii record. Halep poate sa incaseze un cec de 4,75 milioane dolari daca se va impune. Doar primele 8 ajung in China.

1. Ashleigh Barty 4.885 puncte

2. Simona Halep 4.427p

3. Karolina Pliskova 4.166p

4. Petra Kvitova 3.765p

5. Kiki Bertens 3.455p

6. Naomi Osaka 3.156p

7. Belinda Bencic 2.758p

8. Johanna Konta 2.449p

9. Marketa Vondrousova 2.390p

10. Elina Svitolina 2.390p