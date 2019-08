CULOAR SIMONA HALEP LA ROGERS CUP: Posibile sferturi cu finalista de anul trecut, semifinale cu Osaka sau Serena. Adversare

Simona Halep merge la Rogers Cup sa-si apere trofeul cucerit anul trecut.

Dupa victoria de la Wimbledon, Simona Halep merge in Canada, la Rogers Cup, trofeul pe care l-a cucerit anul trecut si in 2016. Simona Halep a invins-o in finala din 2018 pe Sloane Stephens, adversara si din finala Roland Garros anul trecut. Acum, cele doua se pot duela in sferturile de finala.

In semifinale, Simona Halep se poate duala cu Serena Williams, cea pe care a invins-o fara drept de apel in finala de la Wimbledon. Naomi Osaka, numarul 2 WTA, e o alta adversara posibila la Toronto, in timp ce intalnirea cu liderul mondial Ashleigh Barty este posibila doar in marea finala.

Simona Halep debuteaza la Toronto direct in turul 2 cel mai probabil contra frantuzoaicei Kristina Mladenovic. Ea se dueleaza cu Jennifer Brady, jucatoare venita din calificari.



CULOAR SIMONA HALEP LA ROGERS CUP:

turul I: bye

turul II: Kristina Mladenovic sau Jennifer Brady

optimi: Madison Keys sau Donna Vekic (posibil)

sferturi: Sloane Stephens, Caroline Garcia sau Aryna Sabalenka (posibil)

semifinale: Naomi Osaka, Serena Williams sau Caroline Wozniacki (posibil)

finala: Ashleigh Barty, Karolina Pliskova sau Kiki Bertens (posibil)



Simona Halep: Doua saptamani n-am pus mana pe racheta dupa Wimbledon!

"A fost o saptamana frumoasa, plina de evenimente. Au fost placute si m-am bucurat de ele. Dupa aceea, am fost in vacanta, ceea ce mi-a prins foarte bine. M-am odihnit, m-am relaxat si m-am reincarcat. Au fost peste doua saptamani in care nu am pus mana pe racheta. Am vrut sa ma rup de tot ce a fost inainte. Acum, o iau de la capat pentru ca urmeaza o perioada importanta.

Toate sunt la fel. Nu s-a schimbat nimic special. Este o implinire si mai mare, castigand Wimbledon, cel mai frumos si cel mai tare turneu din tenis. Munca va continua si imi voi face la fel programul. Impactul a fost mult mai mare decat la Roland Garros. Oamenii au avut trairi frumoase si s-au bucurat pentru mine”, a spus Simona Halep inaintea startului Rogers Cup.