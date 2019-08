SIMONA HALEP, ROGERS CUP | Simona si-a aflat adversara din optimi si va juca impotriva unei sportive pe care a mai invins-o de 4 ori in 7 intalniri

Simona Halep continua cursa de aparare a trofeului de la Rogers Cup.

Simona Halep s-a calificat aseara in optimile de finala ale Rogers Cup, turneu care are loc in Canada. Ea a invins-o pe Jennifer Brady in trei seturi.

Simona Halep - Svetlana Kuznetsova, in optimi

In optimile de finala, Simona Halep se va duela cu rusoaica Svetlana Kuznetsova, locul 198 WTA, sportiva care a trecut de Donna Vekic cu scorul de 7-6, 6-3, dupa o ora si 46 de minute.

Halep si Kuznetsova s-au mai intalnit de 7 ori pana acum, iar romanca s-a impus de 4 ori! Ultima lor disputa a avut loc la Montreal, in 2016, cand Halep a castigat in trei seturi: 3-6, 6-1, 6-1.