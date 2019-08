SIMONA HALEP, ROGERS CUP | "Un lucru neobisnuit pentru fostul numar 1 mondial!" Reactia presei internationale dupa victoria lui Halep in fata lui Brady

Simona Halep a castigat un maraton de 146 de minute cu Jennifer Brady in turul 2 la Rogers Cup.

Simona Halep a castigat un meci extrem de dificil in turul 2 la Rogers Cup, 4-6, 7-5, 7-6 (5) in fata lui Jennifer Brady. Simona s-a impus in tiebreak-ul setului decisiv, meciul avand o durata de 2 ore si 29 de minute! Simona a spus dupa meci ca a simtit perioada de pauza, ea jucand primul meci de la finala Wimbledon castiga in fata Serenei Williams.

"O revenire aspra la Openul canadian pentru Simona Halep. Cap de serie numarul 4, romanca a trecut prin mari suferinte pentru a o infinge pe Jennifer Brady, locul 76 in lume. Americanca de 24 de ani, venita din calificari, a jucat de la egal la egal cu romanca timp de doua ori si jumatate. In fata unei adversare in forma si lipsita de complexe, Halep a fost nevoita sa apeleze la toate resursele sale pentru a nu fi eliminata inca din primul tur", spun cei de la L'Equipe.

"Halep a inceput partida pierzand primul set. Brady a inceput partida intr-un mod genial si a castigat primele 3 gameuri, dar Halep a revenit si le-a castigat pe urmatoarele trei. Brady a reactionat si a reusit sa castige primul set. In al doilea set, Halep a trebuit sa fie foarte atenta si in cele din urma a castigat cu 7-5. Setul al treilea a fost foarte spectaculos. Halep a avut 4-0, dar americanca a revenit si a egalat la 4. In cele din urma setul a fost castigat de Halep, dar la finalul partidei Halep acumulase 33 de erori nefortate, un lucru neobisnuit pentru fostul numar 1 mondial", scriu cei de la Mundo Deportivo.

"La prima aparitie dupa ce a jucat cel mai bun meci al carierei cand a triumfat la Wimbledon dupa un uluitor 6-2, 6-2, in fata Serenei Williams, Halep a petrecut mult timp incercand sa atinga aceeasi consistenta de joc. Pusa la grea incercare de loviturile de forehand si de serviciul puternic al lui Jennifer Brady, fostul numarul 1 mondial a adunat nu mai putin de 33 de greseli nefortate si a fost condusa pe tabela", spun cei de la wtatennis.com