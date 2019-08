Simona Halep debuteaza miercuri la Rogers Cup direct in turul 2!

Simona Halep si-a aflat adversara din turul 2 de la Rogers Cup. Americanca Jennifer Brady (76 WTA) a invins-o pe Kristina Mladenovic (50 WTA) in doua seturi, 6-1; 6-2, in doar 64 de minute de joc.

In calificari, Brady le-a invins pe Shuai Peng si Monica Puig.

E prima confruntare dintre Simona Halep si Jennifer Brady in circuitul WTA.



Surprize in primul tur la Rogers Cup

Turneul de la Toronto a avut parte deja de primele mari surprize. Angelique Kerber si Maria Sharapova au fost eliminate de Kasatkina si Kontaveit.



Rezultate - turul 1 Rogers Cup



Sofia Kenin (SUA) - Su-Wei Hsieh (Taiwan) 6-4, 6-3

Daiana Iastremska (Ucraina) - Johanna Konta (Marae Britanie/N.13) 6-3, 6-2

Belinda Bencic (Elveţia/N.11) - Anastasia Potapova (Rusia) 6-2, 6-1

Julia Goerges (Germania) - Polona Hercog (Slovenia) 6-3, 1-6, 7-6 (7/5)

Anett Kontaveit (Estonia/N.16) - Maria Şarapova (Rusia) 4-6, 6-3, 6-4

Daria Kasatkina (Rusia) - Angelique Kerber (Germania/N.12) 0-6, 6-2, 6-4

Francesca Di Lorenzo (SUA) - Petra Martic (Croaţia) 6-4, 7-5

Marie Bouzkova (Cehia) - Leylah Fernandez (Canada) 6-0, 6-1

Jelena Ostapenko (Letonia) - Caroline Garcia (Franţa) 6-3, 6-3

Svetlana Kuzneţova (Rusia) - Xiyu Wang (China) 6-2, 6-4

Jennifer Brady (SUA) - Kristina Mladenovic (Franţa) 6-1, 6-2

Elise Mertens (Belgia) - Aliaksandra Sasnovici (Belarus) 3-6, 6-3, 6-1

Caroline Wozniacki (Danemarca/N.15) - Iulia Putinţeva (Kazahstan) 6-4, 6-2



Culoar Simona Halep Rogers Cup



turul I: bye

turul II: Kristina Mladenovic sau Jennifer Brady

optimi: Madison Keys sau Donna Vekic (posibil)

sferturi: Sloane Stephens, Caroline Garcia sau Aryna Sabalenka (posibil)

semifinale: Naomi Osaka, Serena Williams sau Caroline Wozniacki (posibil)

finala: Ashleigh Barty, Karolina Pliskova sau Kiki Bertens (posibil)