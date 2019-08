SIMONA HALEP, ROGERS CUP | Reactia Simonei dupa maratonul cu Brady: "E foarte greu sa joci dupa 2 saptamani de pauza!"

Simona Halep a castigat un maraton de 146 de minute cu Jennifer Brady in turul 2 la Rogers Cup.

Simona Halep a castigat un meci extrem de dificil in turul 2 la Rogers Cup, 4-6, 7-5, 7-6 (5) in fata lui Jennifer Brady. Simona s-a impus in tiebreak-ul setului decisiv, meciul avand o durata de 2 ore si 29 de minute! Simona a spus dupa meci ca a simtit perioada de pauza, ea jucand primul meci de la finala Wimbledon castiga in fata Serenei Williams.

"Am simtit astazi ca n-am jucat 2 saptamani cand am mers acasa, e foarte greu sa joci un meci oficial. Trebuia sa iau aceasta pauza pentru ca au fost momente emotionante dupa Wimbledon, am vrut sa ma odihnesc iar acum incerc sa-mi revin si sa joc la cel mai inalt nivel.



Fanii ma ajuta foarte mult pentru ca ma sprijina foarte mult, va multumesc pentru asta. Abia astept urmatorul meci" a spus Simona Halep dupa partida.

Simona Halep o va intalni in turul 3 pe castigatoarea partidei dintre Donna Vekic si Svetlana Kuznetova.