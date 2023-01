Novak Djokovic (35 de ani, 5 ATP) și-a adjudecat al 92-lea titlu ATP al carierei, la Adelaide, după o finală de peste trei ore cu Sebastian Korda (22 de ani, 33 ATP), încheiată scor 6-7 (8), 7-6 (3), 6-4.

În manșa întâi a finalei, Novak Djokovic a salvat șase mingi de set, dar nu a putut evita eșecul în tiebreak, pe care Sebastian Korda l-a câștigat in-extremis, scor 10-8.

Frustrarea momentului l-a împins pe fostul număr unu mondial să recurgă la un gest categoric. „Nole” s-a uitat țintă către loja sa și i-a făcut semn fratelui său, Marko, să o părăsească.

„Afară, afară! Da, tu, afară! Du-te afară!”, a spus Novak Djokovic, în limba italiană, privit cu stupoare de arbitrul de scaun. Marko Djokovic a fost observat de camerele de luat vederi părăsind loja, imediat după spusele fratelui său.

Aparent, decizia lui Novak Djokovic l-a ajutat, acesta impunându-se în trei seturi, după 3 ore și 9 minute.

În semifinalele turneului, Novak Djokovic a fost imitat de Daniil Medvedev pentru o pretinsă înscenare a unei accidentări, la nivelul coapsei.

Novak #Djokovic yelling to his box in Italian to get out after the first set loss against Korda. Looks like his agents and brother Marko left promptly.

