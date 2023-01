La 35 de ani, Novak Djokovic (5 ATP) continuă să domine verile australiene ale circuitului ATP. În semifinalele turneului ATP 250 de la Adelaide, tenismenul sârb l-a învins pe Daniil Medvedev (26 de ani, 7 ATP), scor 6-3, 6-4, în 84 de minute de joc.

În finală, „Nole” îl va înfrunta pe americanul Sebastian Korda (22 de ani, 33 ATP), care a beneficiat în penultimul act de retragerea japonezului Yoshihito Nishioka (36 ATP), la scorul de 7-6 (5), 1-0.

Semifinala nu a fost lipsită de tensiune, Medvedev ajungând să imite șchiopătarea adversarului său, care a cerut time-out medical. „Din fericire, nu a fost ceva serios. Dacă era o accidentare serioasă, nu aș fi putut continua meciul. Sper să fiu în regulă mâine,” a declarat Djokovic, după încheierea meciului.

Djokovic îl conduce acum pe Medvedev cu 9-4 la scorul meciurilor directe, reușind al patrulea succes consecutiv, după înfrângerea suferită în finala US Open 2021.

$55,035 și-au asigurat finaliștii Djokovic și Korda, drept câștig financiar, în timp ce învingătorul finalei va urca premiul la suma totală de $94,560.

