După semifinala tensionată cu Daniil Medvedev, în care a fost acuzat de oponent că și-ar fi înscenat o accidentare, dar și un prim set pierdut la opt, în tiebreak, Novak Djokovic (35 de ani, 5 ATP) s-a redresat admirabil în finala turneului ATP 250 de la Adelaide, încheiată scor 6-7 (8), 7-6 (3), 6-4, în detrimentul americanului Sebastian Korda (22 de ani, 33 ATP).

Cel mai lung meci al turneului din Adelaide s-a încheiat după 3 ore și 9 minute de joc, timp în care Novak Djokovic a salvat inclusiv o minge de meci, procurată de Sebastian Korda, la scorul de 6-5, în setul doi. În setul final, Djokovic a servit impecabil și a rezistat cu brio game-ului de la 4-egal, singurul împins în prelungiri de Korda în manșa decisivă, pe serviciul sârbului.

Novak Djokovic has won *EIGHT* titles after saving match point during the event:

Vienna 2007

Basel 2009

US Open 2011

Shanghai 2012

Doha 2019

Wimbledon 2019

Dubai 2020

Adelaide 2022

