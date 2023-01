Tensiune ridicată în primul blockbuster al anului, în circuitul ATP. Daniil Medvedev l-a imitat pe Novak Djokovic, după ce tenismenul sârb s-a plâns de dureri la nivelul coapsei, în finalul primului set.

Tenismenul din Federația Rusă a privit zâmbind spre loja sa, după ce și-a atins coapsa, insinuând că Novak Djokovic s-ar fi prefăcut atunci când a cerut intervenția trainer-ului. Semifinala turneului ATP 250 de la Adelaide s-a încheiat în minim de seturi, în favoarea balcanicului.

Gestul rusului a avut loc la 6-3, 5-3, cu două game-uri înainte de încheierea partidei. Djokovic s-a impus, scor 6-3, 6-4, în 84 de minute.

Semifinala nu a fost lipsită de tensiune, Medvedev ajungând să imite șchiopătarea adversarului său, care a cerut time-out medical. „Din fericire, nu a fost ceva serios. Dacă era o accidentare serioasă, nu aș fi putut continua meciul. Sper să fiu în regulă mâine,” a declarat Djokovic, după încheierea meciului.

Nu este prima oară când adversarii îl acuză pe Novak Djokovic de faptul că s-ar preface accidentat. În timpul Australian Open 2021, jucătorul sârb a declarat că a jucat cu o ruptură musculară abdominală și a cerut mai multe time-out-uri medicale de-a lungul turneului pe care l-a câștigat.

„A fost o săptămână mare, am pierdut probabil cu cel mai bun jucător al lumii, în acest moment,” a declarat Daniil Medvedev, potrivit Punto de break.

În finala turneului ATP 250 de la Adelaide, Novak Djokovic va primi replica americanului Sebastian Korda.

Primul turneu de mare șlem al anului, Australian Open va avea loc în perioada 16-29 ianuarie.

The moment when Medvedev apparently mocked Djokovic and his injury ???? pic.twitter.com/qsucz9zUuX