Până aici i-a fost forma de grație: Carlos Alcaraz, prima înfrângere greu de explicat a sezonului Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Carlos Alcaraz, a doua înfrângere în ultimele trei meciuri.

TAGS:
Carlos AlcarazATP Masters 1000 MiamiSebastian KordaTenis ATP
Din articol

Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a suferit al doilea eșec în sezonul 2026, ajungând la un palmares care numără 17 victorii, în primele 19 partide oficiale disputate.

Tenismenul din Murcia a cedat în fața americanului Sebastian Korda, 6-3, 5-7, 6-4, în șaisprezecimile de finală ale competiției ATP Masters 1000 de la Miami.

Carlos Alcaraz, sufocat de numărul 36 ATP

Clasat pe locul 36 în ierarhia mondială, americanul Korda a reușit un break în plus față de spaniolul Alcaraz (3, față de 2), diferența suficientă pentru a reuși calificarea, dar și o victorie de moral care îi poate conferi curajul de a reveni în top 15 mondial, unde se clasa în 2024.

Exceptând finalul setului secund, în care Alcaraz a legat două break-uri și a arătat că dispune de energia necesară pentru a se lupta cu frustrantul joc propus de Korda - un jucător care poate deveni enervant de bun la serviciu, într-o zi favorabilă -, Alcaraz a găsit soluții puține la retur și a reușit doar o constanță la serviciu, care nu i-a fost îndeajuns, în final.

Carlos Alcaraz

  • Carlos alcaraz pumn strans iw 2026
×
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero / Foto: Imago Images
ÎNAPOI LA ARTICOL

După 16-0, un început extraordinar de bun, în contextul ultimelor trei decenii, Alcaraz s-a oprit în semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Indian Wells, unde a fost dejucat de rusul Daniil Medvedev, 6-3, 7-6 (3).

A urmat, la Miami, un succes convingător, controlat, 6-4, 6-4 contra brazilianului Joao Fonseca, în prima întâlnire directă cu jucătorul-revelație din Brazilia.

Dar victoria cu Joao Fonseca a precedat această dezamăgire suferită în întâlnirea cu Sebastian Korda, care nu îi dă emoții lui Alcaraz, în lupta cu Sinner, pentru locul întâi în clasament, dar îi lasă, din nou, drum liber italianului către un nou titlu important, care poate reaprinde și mai puternic speranța italianului de a câștiga titluri de mare șlem, în 2026.

Cele mai bune începuturi de sezon din ultimii 30 de ani

  • 41-0 - Djokovic (2011)
  • 26-0 - Djokovic (2020)
  • 20-0 - Nadal (2022)
  • 17-0 - Sampras (1997), Djokovic (2013), Federer (2018)
  • 16-0 - Federer (2006), Sinner (2024), Alcaraz (2026)
  • 15-0 - Agassi (1995), Djokovic (2023)
  • 13-0 - Wawrinka (2014)
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!