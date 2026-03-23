Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a suferit al doilea eșec în sezonul 2026, ajungând la un palmares care numără 17 victorii, în primele 19 partide oficiale disputate.

Tenismenul din Murcia a cedat în fața americanului Sebastian Korda, 6-3, 5-7, 6-4, în șaisprezecimile de finală ale competiției ATP Masters 1000 de la Miami.

Carlos Alcaraz, sufocat de numărul 36 ATP

Clasat pe locul 36 în ierarhia mondială, americanul Korda a reușit un break în plus față de spaniolul Alcaraz (3, față de 2), diferența suficientă pentru a reuși calificarea, dar și o victorie de moral care îi poate conferi curajul de a reveni în top 15 mondial, unde se clasa în 2024.

Exceptând finalul setului secund, în care Alcaraz a legat două break-uri și a arătat că dispune de energia necesară pentru a se lupta cu frustrantul joc propus de Korda - un jucător care poate deveni enervant de bun la serviciu, într-o zi favorabilă -, Alcaraz a găsit soluții puține la retur și a reușit doar o constanță la serviciu, care nu i-a fost îndeajuns, în final.