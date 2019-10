Andy Murray amuza pe toata lumea! "Particip la Anversa pentru ca este aproape de casa si sotia mea este destul de insarcinata"

Andy Murray a dezvaluit motivul pentru care participa la turneul ATP de la Anversa.

Raspunsul fostului lider mondial a produs hohote de ras in randurile jurnalistilor prezenti la turneul din Belgia.

„Particip pentru ca este cel mai apropiat turneu de casa pentru mine, iar sotia mea e destul de insarcinata acum.” „Destul de insarcinata”, aceasta a fost exprimarea cu care Murray i-a amuzat pe jurnalisti.

Andy Murray: „Sotia mea este destul de insarcinata.”

„Ultima data cand m-am regasit in aceasta situatie a fost in Australia si nu mai vreau sa ajung in acea pozitie din nou”, a completat Murray.

Murray va debuta la turneul ATP de la Anversa impotriva belgianului Kimmer Coppejans, numarul 158 ATP. In prezent, Andy ocupa locul 243 in clasamentul mondial.