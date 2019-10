"Tine-ma, ca ma bat singur!" :)) Moment uluitor: adversarul lui Andy Murray s-a luat singur la palme! Englezul a castigat primul meci intr-un turneu Masters dupa operatie

Andry Murray a castigat primul meci dupa operatia din ianuarie.

Andy Murray a castigat primul meci intr-un turneu Masters 1000 de la revenirea de dupa operatia suferita la sold in ianuarie. Britanicul l-a invins pe argentinianul Juan Ignacio Londero, numar 56 ATP scor 2-6, 6-2, 6-3, dupa 2 ore si 18 minute de joc.

Murray va juca in faza 16-imilor de finala cu italianul Fabio Fognini, care a trecut azi de americanul Sam Querrey, scor 6-4, 6-2.

Juan Londero s-a palmuit singur pentru greselile nefortate comise

Reactia zilei a venit din partea lui Londero, care s-a palmuit singur intr-o pauza de odihna, odata ajuns pe scaun. Reactia sud-americanului a survenit in urma unor greseli nefortate comise consecutiv, Juan fiind nemultumit de modul in care a ales sa joace anumite puncte in fata scotianului.



Murray va juca impotriva numarului 12 ATP, Fabio Fognini marti, 8 octombrie, in jurul orei 12:30, ora Romaniei.

In turul 2 vor intra in concurs si gigantii Novak Djokovic si Roger Federer, care vor avea meciuri potential complicate, impotriva canadianului Denis Shapovalov, respectiv spaniolului Albert Ramos-Vinolas. Ultimul mentionat a reusit surpriza primului tur, eliminandu-l pe Marin Cilic mai usor decat s-ar fi asteptat oricine, cu un dublu 6-4.