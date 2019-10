"Ce te uiti, ba, la mine! NU TE MAI UITA!" Moment bizar intre Fognini si Andy Murray, la Shanghai. Ce s-a intamplat intre cei doi

Andy Murray a pierdut in 16-imi la Shanghai in fata italianului Fabio Fognini, scor 6-7, 6-2, 6-7, dupa 3 ore si 11 minute de joc.

Din nefericire, calitatea meciului a fost umbrita de comportamentul discutabil aratat de italianul Fabio Fognini pe terenul de tenis. Fognini a incalcat regulamentul, strigand in timpul punctului si a cauzat o reactie nervoasa din partea lui Andy Murray.



"Am jucat un voleu la fileu, cineva a strigat, nu stiu cine. M-am uitat in directia din care a venit sunetul, iar apoi Fabio mi-a spus "nu te mai uita la mine, de ce te uiti la mine?". Cineva sa strige in timpul unui punct este ceva ce se intampla foarte rar in tenis", a spus Andy Murray.

Murray a comentat mai apoi intre puncte, certandu-l public pe Fognini si intrebandu-l: "e ok sa strigi in timpul punctelor, nu-i asa?". Cei doi au avut si un dialog incins in setul 3, cand Murray i-a cerut lui Fognini sa taca.

Andy Murray: "Fognini mi-a spus sa am simtul umorului, dar niciunul dintre noi doi nu era in acel moment intr-o dispozitie de rasete si de glume. Nu ii permit sa imi vorbeasca asa pe teren".



"Mi-a spus sa incetez sa ma plang si sa am simtul umorului. Stiam ca nu voi rata mingea aceea, dar nu despre asta e vorba. Nu ar trebui sa auzim strigate in timpul punctelor, a strigat, deci a incalcat regulamentul. Este obstructie, in termeni regulamentari si nu ar trebui sa faca asta", a declarat fostul lider ATP la conferinta de presa.

Murray a fost dezamagit si de arbitrul de scaun Fergus Murphy, care nu a intervenit in aceasta situatie si nu l-a penalizat pe Fabio Fognini.

Murray a pierdut meciul dupa ce servise de doua ori pentru castigarea lui: "Nu mi s-a mai intamplat asta niciodata in cariera"

"Cred ca a fost prima oara cand am servit de doua ori pentru a castiga meciul si nu am reusit sa o fac", a conchis Andy Murray, care a condus cu 5-4 si 6-5 in decisiv, avand un break avans in ambele situatii.

Andy Murray a urcat pana pe locul 289 ATP, conform clasamentului publicat luni, iar victoria obtinuta in primul tur la Shanghai il va propulsa pana pe pozitia 242.

Organizatorii Australian Open il vor primi cu bratele deschise pe Andy Murray in ianuarie, cand scotianul va primi un wild-card pentru a bifa prima participare la un turneu de mare slem in proba de simplu, dupa operatia suferita la sold in prima luna a acestui an.