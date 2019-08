Continua problemele pentru Andy Murray! A pierdut cu un jucator clasat pe locul 240 in clasamentul ATP

Rezultat surprinzator la Rafa Nadal Challenger, unde Andy Murray a pierdut in optimile de finala in fata numarului 240 ATP.

Actualmente numar 328 in acelasi clasament, scotianul a pierdut partida dupa ce castigase primul set, scor 6-3. Viola Matteo a intors scorul, impunandu-se cu 6-4, 7-6(3).

Durata meciului a fost de 2 ore si 45 de minute. A fost prima intalnire directa intre Viola si Murray.

Murray va participa la turneul ATP de la Anversa (14-20 octombrie)

Operat la sold in ianuarie, Andy Murray se straduieste din greu sa revina la un nivel de joc care sa ii permita sa reintre in top 100 ATP. Ideea fostului numar 1 mondial de a participa la turneul challenger de la Mallora, disputat in fieful Academiei Rafa Nadal a fost aceea de a acumula mai multe meciuri impotriva unor adversari abordabili, din punct de vedere fizic si tenisistic.

Strategia a functionat in primele doua tururi, cand Murray a legat victorii cu Sibille, scor 6-0, 6-1 si cu Gombos (nr. 115 ATP), scor 6-3, 6-4.

"Am crampe, sunt foarte obosit. A fost o experienta buna, m-am bucurat de ea si mi-ar fi placut sa joc mai multe meciuri, dar a fost bine. Am jucat doua meciuri competitive; fizic, am nevoie sa ma imbunatatesc", a spus Andy Murray in interviul luat pe teren, imediat dupa meci.

???? @andy_murray se despide del @ATPChallenger #RafaNadalOpen by @sothebysrealty It was great to have you at the #rafanadalacademy, we hope to see you soon ???? pic.twitter.com/1wMwCu3PgY — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) August 29, 2019



Pentru Murray urmeaza sa participe in turneul ATP 250 de la Anversa, Belgia in perioada 14-20 octombrie. Printre ceilalti jucatori care si-au anuntat participarea acolo se regasesc Richard Gasquet, Gael Monfils, David Goffin, Frances Tiafoe, Diego Schwartzman si Guido Pella.