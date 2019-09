Cand pasiunea ucide articulatii! Andy Murray a facut eforturi eroice pentru a reveni in tenis: "Sper ca asta va fi sfarsitul durerii mele"

Din articol Ce a insemnat anul 2019 pentru Andy Murray

Dupa 18 luni in care s-a luptat cu dureri atroce la sold, Andy Murray s-a hotarat in ianuarie 2019 sa se supuna unei operatii chirurgicale.

Murray avea nevoie ca o articulatie a soldului sau sa fie acoperita cu o parte metalica. Recurgand la acest procedeu, doctorii s-au asigurat ca articulatia sa va dobandi o stabilitate mai mare si nu va mai provoca aceleasi dureri intense.

Situatia dinainte de operatie era delicata. Campionului olimpic de la Londra ii era imposibil sa isi plimbe cainele ori chiar sa isi ia in picioare niste sosete fara ca pe fata lui sa nu se citeasca grimase de disconfort.

Chirurg ortoped, profesorul Max Fehily spunea atunci ca Murray sufera o mutatie a unei articulatii care se intrevede mai degraba la gimnasti ori rugbisti si avertiza: „Daca Murray va putea sa revina in tenis, isi asuma riscul unei noi accidentari in cel mai bun caz, iar in cel mai rau caz ar putea deveni suferind de o osteoartrita severa,” a adaugat acelasi medic.

„Sper ca asta va fi sfarsitul durerii mele” erau cuvintele lui Andy Murray dupa interventia suferita in ianuarie, dar sezonul nu avea sa avanseze dupa placul fostul numarului 1 ATP.

Ce a insemnat anul 2019 pentru Andy Murray

Murray a inceput anul la Brisbane unde n-a calcat stramb initial, bifand un succes fara set pierdut impotriva lui Duckworth.

Mai departe, Andy a cedat in fata lui Daniil Medvedev, dupa care a facut un efort consistent, participand onorabil in primul tur la Australian Open, unde i-a luat doua seturi lui Roberto Bautista Agut. Scurta paranteza, Agut avea sa ajunga mai tarziu in acest an pentru prima oara in top 10 ATP.

Operatia facuta, Murray avea sa stea departe de teren 6 luni, interval la finele caruia a revenit cu o participare la dublu mixt pe iarba de la Wimbledon, alaturi de Serena Williams. Cei doi au castigat doua meciuri, dar au sfarsit invinsi in optimi de Soares/Melichar, principalii favoriti ai turneului.

In sezonul nord-american, Murray a tinut sa joace alaturi de fratele sau la dublu, Jamie, alaturi de care a castigat un meci la Washington.

In 12 august, la 7 luni de la ultimul sau meci la simplu, Murray redebuta intr-un turneu ATP la simplu, singur impotriva durerilor sale si a adversarilor. Reinitializarea n-a fost cum s-ar fi asteptat, Andy fiind infrant de francezul care se apropie mai degraba de finalul carierei decat de varful de forma, Richard Gasquet.

Murray a jucat insuficient de bine si in primul tur la Winston Salem, incheind eliminat de catre Tennys Sandgren, dupa care a surprins intreaga lume tenisistica, deplasandu-se la Mallorca pentru a lua parte la Challengerul Rafa Nadal.

Murray n-a reusit sa castige nici acolo, fiind oprit in optimi de italianul Matteo Viola, numar 240 ATP la acea vreme.

O pauza de luna si Murray revenea in circuit, revansandu-si esecul in fata lui Tennys Sandgren cu o victorie rasunatoare in trei seturi. Alex De Minaur avea sa fie insa, doua zile mai tarziu, mult prea puternic pentru Murray, care acum asteapta sa debuteze la Beijing impotriva semifinalistului US Open 2019, Matteo Berrettini.

Andy Murray joaca tenis fiind constient ca va avea nevoie de o artroplastie totala de sold in viitor

In cea mai recenta declaratie a sa, scotianul a relatat ca este constient de faptul ca revenirea sa in tenis va insemna in viitor inlocuirea definitiva a soldurilor sale cu o proteza metalica.

Murray parea sa fie resemnat cu gandul retragerii din tenis anul trecut si chiar la Australian Open in acest an, dar a ales in schimb o operatie care a constat in acoperirea unei articulatii a soldului cu o piesa metalica, lucru care inseamna in continuare doar o solutie temporara pentru problema fizica a fiului lui Judy Murray.

„Proteza pe care o am acum ar trebui sa reziste 20 de ani, iar apoi voi avea soldul inlocuit complet. Nu poti sa acoperi cu metal articulatia soldului de doua ori. Riscul de a juca acum este ca ma oblig sa-mi inlocuiesc soldul mai devreme”, a spus Murray.

Andy Murray, incurajat de doctor sa revina in tenisul profesionist

Cea mai surprinzatoare latura a povestii revenirii lui Andy Murray in circuit a fost atitudinea doctorului care l-a operat pe Murray.

Desi Murray decise initial sa renunte la tenis, intrucat nu-i ajuta starea de sanatate, doctorul Sarah Muirhead-Alwood i-a spus campionului de la Wimbledon din 2013 si 2016: „Poti sa incerci, dar sa nu ai asteptari prea mari.”

In timpul perioadei de recuperare, Murray i-a transmis doctoritei: „Stii ce? Ma simt grozav. Nu mai am durere in solduri si sunt fericit. Nu am nevoie sa joc tenis. La care ea mi-a raspuns: „Oh, nu, trebuie sa incerci!”, a spus Murray pentru The Daily Mail.

De ce este Andy Murray relevant in tenisul de astazi?

Andy Murray a fost o piesa importanta care a contribuit la schimbarea tenisului din anii 2000 si ’10 ai acestui secol, formand alaturi de Rafael Nadal si Djokovic grupul de 3 jucatori din „Big 4” care au optat, spre deosebire de Roger Federer, pentru un joc majoritar defensiv, care mizeaza pe uzura adversarului. Fenomenul acesta a ridicat de la sine stacheta pregatirii fizice in circuitul ATP si a dat un plus de incredere jucatorilor cu orientare defensiva in joc (ex: majoritatea reprezentantilor scolii spaniole de tenis, inclusiv Roberto Bautista Agut, cel care l-a invins in acest an la Melbourne.)

Andy Murray este relevant pentru tenisul contemporan pentru ca a schimbat intr-o anumita masura interfata jocului, dar si pentru titlurile de mare slem castigate.

Murray s-a impus la US Open in 2012, dupa care si-a confirmat statutul de campion de mare anvergura la Wimbledon, cu doua titluri, in 2013 si in 2016.

In anul primului Slam, Murray a castigat si medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Londra, invingandu-l in finala pe Roger Federer in minimum de seturi.