Mesajul emotionant transmis de Andy Murray! "Ar fi naiv si stupid sa cred asta" Ce planuri are tenismenul britanic

Andy Murray a surprins lumea tenisului cu o declaratie emotionanta.

Scotianul a declarat ca ar fi naiv sa considere ca poate reveni la cea mai buna forma a sa din punct de vedere tenisistic.

„Nu ma astept sa revin la apogeul meu. Cred ca ar fi naiv si stupid sa cred asta. Simt ca pot sa concurez la cel mai inalt nivel tenisistic, pe cat priveste abilitatea mea. Doar din punct de vedere fizic mai am dubii daca pot sa ajung la un nivel suficient de inalt”, a declarat Murray, castigator a trei turnee de mare slem.

Pasiunea lui Andy Murray pentru tenis

Fostul numar 1 ATP a adaugat: „Tenisul a jucat dintotdeauna un rol important in viata mea, dar am realizat ca sanatatea este cel mai important lucru pentru a avea o viata fericita. Ma ingrijoram mereu de cum va arata viata mea dupa ce ma retrag din tenis, dar acum nu-mi mai fac griji.

„In ultimele luni am gustat putin din cum va fi viata mea dupa ce ma retrag din tenis si a fost genial – am stat cu prietenii, cu familia, a fost minunat”, a mai spus Murray.

Andy Murray a primit wildcard pentru Mastersul 1000 de la Shanghai

Andy Murray va reveni curand in circuitul ATP la cel mai inalt nivel, cu ocazia turneului de la Shanghai, unde a acceptat un wildcard oferit de organizatori.

Pana atunci, Murray isi va masura conditia fizica si abilitatile tenisistice la Zhuhai si la Beijing. La finalul celor 3 turnee din China, Murray va fi implicat intr-un nou turneu, de data aceasta pe Batranul Continent, la Anversa, in Belgia.

Turnee castigate de Andy Murray

Andy Murray are un palmares impresionant in tenisul mare, avand in cont nu mai putin de 3 titluri de mare slem si o medalie de aur la Jocurile Olimpice. Iata rezumatul celor mai importante titluri castigate de scotian:

• Medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Londra 2012

• US Open 2012

• Wimbledon 2013

• Wimbledon 2016

Andy Murray a fost operat la sold in luna ianuarie a acestui an, eveniment dupa care scotianul nu a mai reusit sa ajunga la forma tenisistica care i-a consacrat numele printre cei mai buni jucatori din lume. Actualmente, Murray ocupa locul 413 ATP.