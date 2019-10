Andy Murray, la primul TEST dupa revenirea in tenis! Va juca maine impotriva unui jucator din TOP 10 ATP

Andy Murray va juca maine primul meci impotriva unui jucator din top 10 ATP dupa mai bine de 2 ani.

Ultima data cand scotianul a infruntat un jucator de acest calibru a fost in semifinalele Roland Garros 2017, cand Murray a pierdut in cinci seturi cu Stan Wawrinka, scor 6-7 (8-6), 6-3, 5-7, 7-6 (7-3), 6-1.

Andy Murray (numar 503 ATP) vs. Dominic Thiem (numar 5 ATP), 4 octombrie, ora 09:30 in sferturi la Beijing

Murray si Thiem s-au mai duelat de 3 ori pana acum in meciuri oficiale ATP, scorul general fiind favorabil lui Andy, 2-1. Primele doua confruntari au fost adjudecate de Murray la Rotterdam si Miami in 2014, respectiv 2015, iar ultima de Thiem, pe zgura de la Barcelona in 2017.

Thiem nu l-a invins pana in prezent pe Murray pe o suprafata hard intr-un meci oficial, detaliu care ar putea cantari in acest sfert de finala care se va desfasura pe o suprafata dura de joc.

Programul si tabloul sferturilor de finala ale turneului ATP de la Beijing

Karen Khachanov vs. Fabio Fognini – 07:30

Andy Murray vs. Dominic Thiem (favorit 1) – 09:30

John Isner vs. Stefanos Tsitsipas – ora 11:30

Sam Querrey vs. Alexander Zverev – ora 14:30