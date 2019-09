Andy Murray a revenit in forta si a obtinut prima victorie in 2019! "Este placut sa joc tenis si sa nu simt durere"

Numarul 413 ATP, Andy Murray a spart gheata in 2019, semnand prima victorie intr-un turneu ATP. S-a intamplat la Zhuhai, unde l-a invins pe americanul Tennys Sandgren scor 6-3, 6-7, 6-1, luandu-si astfel revansa pentru infrangerea suferita in fata lui la Winston Salem.

„Intr-o oarecare masura este una dintre cele mai grele victorii pe care le-am obtinut. E bine sa vad ca progresez. In aceasta seara am jucat un meci foarte bun, dar voi vedea cum ma voi simti maine. A fost important pentru mine sa obtin prima victorie in circuit de dupa operatie”, a declarat fostul numar 1 ATP.

Andy Murray: „Este placut sa joc tenis si sa nu simt durere.”

Andy Murray va juca in optimile turneului de la Zhuhai cu australianul Alex De Minaur, numarul 31 ATP. Va fi prima intalnire oficiala intre cei doi. Meciul va incepe astazi de la ora 14:30.

Murray va participa si la turneul Masters 1000 ATP de la Shanghai, nu inainte de a participa si la Beijing. Mai apoi, Murray isi va incheia sezonul in Europa, la Anversa, dupa care isi va pregati revenirea la cel mai inalt nivel, odata cu Openul Australian din 2020.