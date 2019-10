Andy Murray revine in FORTA! L-a invins astazi pe semifinalistul de la US Open, ocupant al pozitiei 13 ATP

Andy Murray are o poveste impresionanta in 2019 care continua sa uimeasca.

Fostul numar 1 ATP l-a invins astazi la Beijing pe semifinalistul de la US Open, italianul Matteo Berrettini, numar 13 ATP.

Situat pe locul 503 ATP actualmente, Murray l-a invins pe Berrettini in doua tiebreak-uri, invingandu-l la 2 si la 7.

Andy Murray: „Mi-a fost greu, nu am jucat multe meciuri in acest an.”

„La sfarsit incercam doar sa lupt si sa joc cat de ofensiv posibil. M-a costat cateva puncte dar m-a ajutat decisiv in cele din urma. Cred ca in primul set am servit mai bine decat el, dar in al doilea nu a fost nicio diferenta.

Au fost cateva puncte foarte stranse la fileu si am castigat datorita faptului ca am castigat cu unul sau doua puncte mai mult, per total (n.r. de fapt, scorul punctelor castigate in acest meci a fost 84-74 pentru scotian). Setul doi a fost foarte, foarte strans”, a declarat Andy Murray pe teren imediat dupa incheierea partidei.

Murray s-a calificat in optimi la Beijing, unde il va infrunta pe britanicul Norrie Cameron, numar 69 ATP. Cei doi nu s-au mai intalnit direct niciodata in circuitul ATP pana acum.

Castigatorul dintre Cameron si Murray va juca in sferturi cu Thiem/Zhang. Daca se califica in semifinale, Murray ar putea juca cu Fabio Fognini, urmand ca in finala sa se dueleze cu unul dintre Zverev/Tsitsipas/Isner/Schwartzman.