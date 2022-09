Noul număr 1 ATP și cel mai tânăr jucător din istorie care ocupă această poziție, Carlos Alcaraz a reacționat la auzul veștii retragerii elvețianului Roger Federer din tenis.

În după-amiaza zilei de joi, 15 septembrie 2022, Roger Federer a anunțat că se va retrage definitiv din tenis după ce va participa la competiția neoficială intitulată Cupa Laver, care va fi organizată în Marea Britanie, în weekend-ul 23-25 septembrie.

Campionul US Open 2022 l-a avut pe Roger Federer ca idol de urmat, încă din fragedă copilărie, când și-a afirmat înclinația către jucătorul din Elveția, în defavoarea altor mari jucători încă activi la acea vreme, precum Andre Agassi ori Pete Sampras.

„Roger Federer,” a fost răspunsul răspicat, fără timp de gândire al lui Carlos Alcaraz, la vârsta de 12 ani. Șapte ani mai târziu, tenismenul iberic a publicat un scurt mesaj pe Twitter pentru a-și exprima gândurile referitoare la retragerea idolului său: „Roger...”, a scris Carlos Alcaraz, lăsând de înțeles prin acest emoji că retragerea lui Federer i-a frânt inima.

Q. Who is your idol?

12-year-old Carlos Alcaraz: "Roger Federer." ???? pic.twitter.com/rUaASOCAEx