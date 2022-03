Mașinărie de tenis: Carlos Alcaraz (18 ani) mănâncă 4500 de calorii pe zi: „noul Nadal” a pus 8 kilograme de masă musculară în 2 ani

Carlos Alcaraz a pătruns în 2022 în top 20 ATP, devenind primul tenismen în vârstă de 18 ani care izbutește această performanță, de la Rafael Nadal, în 2005.

Calificat în semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Indian Wells, tenismenul spaniol a egalat recordul de vârstă setat de Andre Agassi pentru cel mai tânăr semifinalist al competiției din California.

Având 10 victorii la rând în ATP, Carlos Alcaraz își poate bate recordul numărului de succese consecutive, în cazul în care va trece de idolul său, Rafael Nadal, în penultimul act competițional.

Învins de Carlos Alcaraz în faza optimilor la Indian Wells, scor 7-5, 6-1, deși reușise să îl elimine pe liderul ATP, Daniil Medvedev, tenismenul francez, Gael Monfils a făcut declarația prin care laudă condiția fizică extraordinară a spaniolului.

„Când vă spun că m-a mâncat fizic... nu e vorba că sunt obosit, ci fizic, ce oferă el, e prea mult pentru mine,” a declarat Gael Monfils pentru L'Equipe, jucătorul din Hexagon traversând la rândul său o perioadă bună, având un titlu ATP câștigat în acest sezon, la Adelaide.

„Din cele 75 de kilograme ale lui Carlos, 60% reprezintă masă musculară,” a spus preparatorul fizic al lui Carlos Alcaraz, Alberto Lledo, potrivit Marca. În ultimii doi ani, „noul Rafael Nadal” și-a crescut greutatea corporală cu 6-8 kilograme, iar schimbarea e evidentă nu doar în aspect, ci și în jocul său.

„Când am început să lucrăm cu el, avea o problemă: avea un indice de grăsime corporală mult prea scăzut. Mânca foarte puțin. Avea obiceiurile alimentare ale unui copil, și nu ale unui sportiv de performanță,” adaugă preparatorul fizic, Alberto Lledo, în același interviu.

Ajutat de dieteticieni, Carlos Alcaraz a ajuns să aibă o greutate ideală raportată la înălțimea sa de 1,85 metri, având un plus de agilitate în comparație cu raportul înălțime-masă egal al lui Rafael Nadal (1,85 metri - 85 kilograme).

Zilnic, Carlos Alcaraz are de ingerat 4500 de calorii, care provin din mâncare, proteine, suplimente alimentare și sushi, pe care obișnuiește să îl mănânce înaintea meciurilor, notează Eurosport.

Dincolo de exercițiile făcute în sala de forță, Carlos Alcaraz „se odihnește” făcând intervale sprint de 400 de metri, pentru a-i antrena explozia și anduranța.

„Copilul încă crește, atât muscular, cât și osos. Ce facem acum e un fenomen care poate continua până la 21 de ani,” a completat Alberto Lledo, preparatorul fizic pregătit să continue transformarea tânărului tenismen în vârstă de 18 ani.

Semifinala turneului ATP Masters 1000 de la Indian Wells dintre Rafael Nadal și Carlos Alcaraz se joacă sâmbătă, 20 martie, după ora 00:00, fus orar românesc.

Nadal - Cracked the ATP top 15 aged 18 years, 10 months and 15 days

Alcaraz - Will (likely) crack the ATP top 15 aged 18 years, 10 months and 16 days ????

(via @ericsalliot) pic.twitter.com/d43ig7yHvH