Campioana României a fost învinsă chiar dacă Thiam reușise să deschidă scorul în minutul 68. Bircan a restabilit egaltiatea două minute mai târziu, iar Jota Silva a dat lovitura în minutul 75 și a stabilit scorul final.



Andre Duarte, căpitan la FCSB chiar la debut



Pentru startul acestei, cei de la FCSB au decis să-i acorde lui Andre Duarte (28 de ani) banderola de căpitan. Aflat la debut, fundașul transferat în această iarnă continuă ”tradiția” cu care oficialii campioanei au obișnuit și în anii trecuți. Au mai fost exemple de jucători proaspăt transferați care au primit banderola la debutul într-un meci amical, printre care și Siyabonga Ngezana.



Duarte a evoluat pentru FCSB până în minutul 57. Atunci, el și Vlad Chiricheș au fost înlocuiți de Joyskim Dawa și Daniel Graovac.

După meciul cu Beşiktaş, FCSB va reveni în România pe 15 ianuarie. O zi mai târziu, campioana en-titre va relua Superliga, cu un duel programat la Mioveni, împotriva celor de la FC Argeș, în etapa a 22-a.



FCSB - Beșiktaș | Echipele de start:

