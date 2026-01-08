Căpitanul Barcelonei și-a dat acordul! Unde va pleca în această iarnă

Barcelona a mutat în această perioadă de transferuri de iarnă și a rezolvat transferul lui Cancelo. Însă, acesta nu va fi singura mișcare pe care o vor face catalanii în startul anului 2026.
Catalanii sunt într-o formă excelentă și s-au calificat recent în finala Supercupei Spaniei, după ce s-au impus cu 5-0 în semifinala cu Athletic Bilbao.
Ter Stegen a acceptat mutarea! Problema Barcelonei
Hansi Flick se va baza pe Joan Garcia în continuarea sezonului, chiar dacă Marc-Andre ter Stegen a fost disponibil după revenirea din accidentare.
Astfel că, portarul german își dorește să plece de la echipa catalană în această iarnă.
Conform jurnalistului Ekrem Konur fotbalistul este interesat de o mutare sub formă de împrumut la Girona. Problema Barcelonei este că echipa din catalană nu va putea să acopere o parte foarte mare a salariului lui ter Stegen, dar chiar și așa liderul din La Liga este dispus să accepte oferta de împrumut.
Portarul german este jucătorul Barcelonei din iulie 2014 și a adunat 423 de goluri în poarta formației catalane.
7 milioane de euro este cota lui ter Stegen, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.
Germanul intră în al 12-lea an de contract cu Barcelona
Marc-Andre ter Stegen (33 de ani) a evoluat doar pentru Borussia Mönchengladbach (2010-2014 / 127 de meciuri) și FC Barcelona (2014-prezent / 423 de meciuri).
Are 44 de selecții pentru Germania și în palmaresul său se găsesc Champions League (1), Supercupa Europei (1), FIFA Club World Cup (1), La Liga (6), Copa del Rey (6), Supercopa de Espana (2), Euro U17 (2009), FIFA Confederations Cup (2017), Kicker Goalkeeper of the Year (2012), La Liga Zamora Trophy (2022-2023), La Liga Player of the Season (2022-2023) și includerea în UEFA Champions League Squad of the Season (2014-2015, 2018-2019), UEFA Fans' Team of the Year (2018), La Liga Team of the Season (2022-2023) și ESM Team of the Year (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2022-2023).
Ter Stegen este căpitanul Barcelonei, fiind urmat în această ierarhia acestei funcții de Ronald Araujo (2), Frenkie de Jong (3), Raphinha (4) și Pedri (5). Portarul este cotat la 7 milioane de euro.
