Căpitanul Barcelonei și-a dat acordul! Unde va pleca în această iarnă

Barcelona a mutat în această perioadă de transferuri de iarnă și a rezolvat transferul lui Cancelo. Însă, acesta nu va fi singura mișcare pe care o vor face catalanii în startul anului 2026.

Catalanii sunt într-o formă excelentă și s-au calificat recent în finala Supercupei Spaniei, după ce s-au impus cu 5-0 în semifinala cu Athletic Bilbao.



Ter Stegen a acceptat mutarea! Problema Barcelonei



Hansi Flick se va baza pe Joan Garcia în continuarea sezonului, chiar dacă Marc-Andre ter Stegen a fost disponibil după revenirea din accidentare.

Astfel că, portarul german își dorește să plece de la echipa catalană în această iarnă.

Conform jurnalistului Ekrem Konur fotbalistul este interesat de o mutare sub formă de împrumut la Girona. Problema Barcelonei este că echipa din catalană nu va putea să acopere o parte foarte mare a salariului lui ter Stegen, dar chiar și așa liderul din La Liga este dispus să accepte oferta de împrumut.