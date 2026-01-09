Daniil Medvedev este în semifinale la Brisbane

În sferturi, Daniil Medvedev, care a revenit după şapte ani la Brisbane, a dispus de polonezul Kamil Majchrzak în trei seturi, 6-7 (4/7), 6-3, 6-2.

Rezultate consemnate vineri în sferturi de finală:

Daniil Medvedev (Rusia/cap de serie N.1) - Kamil Majchrzak (Polonia) 6-7 (4/7), 6-3, 6-2

Alex Michelsen (SUA) - Sebastian Korda (SUA) 6-3, 7-6 (9/7)

Aleksandar Kovacevic (SUA) - Giovanni Mpetshi Perricard (Franţa) 7-6 (7/3), 4-6, 6-3

Brandon Nakashima (SUA) - Raphael Collignon (Belgia) 6-3, 6-3

Sâmbătă, în semifinale, Daniil Medvedev îl va întâlni pe Alex Michelsen, în timp ce Aleksandar Kovacevic îl va avea adversar pe Brandon Nakashima.

Agerpres

