Din cauza unei accidentări, Florin Tănase (31 de ani) nu evoluează pentru FCSB în meciul amical cu Beșiktaș, dar urmărește partida atent din camera sa, așa cum se poate observa în fotografia surprinsă de reporterul PRO TV aflat în Antalya.



Florin Tănase urmărește din cameră amicalul cu Beșiktaș



În urmă cu două zile, Gigi Becali a fost întrebat despre situația lui Tănase și a bănuit că la mijloc ar fi vorba despre o accidentare.



”Nu știu, habar n-am. Cred că o accidentare, ceva”, a spus Gigi Becali, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

