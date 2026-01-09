FOTO Cum a fost surprins jucătorul de la FCSB chiar în timpul amicalului cu Beșiktaș

Cum a fost surprins jucătorul de la FCSB chiar &icirc;n timpul amicalului cu Beșiktaș Superliga
FCSB o întâlnește pe Beșiktaș în unicul amical al cantonamentului din Antalya. Meciul poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.

fcsb - beșiktașFCSBBesiktas
Din cauza unei accidentări, Florin Tănase (31 de ani) nu evoluează pentru FCSB în meciul amical cu Beșiktaș, dar urmărește partida atent din camera sa, așa cum se poate observa în fotografia surprinsă de reporterul PRO TV aflat în Antalya.

Florin Tănase urmărește din cameră amicalul cu Beșiktaș

În urmă cu două zile, Gigi Becali a fost întrebat despre situația lui Tănase și a bănuit că la mijloc ar fi vorba despre o accidentare.

”Nu știu, habar n-am. Cred că o accidentare, ceva”, a spus Gigi Becali, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

După meciul cu Beşiktaş, FCSB va reveni în România pe 15 ianuarie. O zi mai târziu, campioana en-titre va relua Superliga, cu un duel programat la Mioveni, împotriva celor de la FC Argeș, în etapa a 22-a.

FCSB - Beșiktaș | Echipele de start:

  • FCSB: Târnovanu - Pantea, Duarte, Lixandru, Radunovic - Cisotti, Chiricheș - Miculescu, Olaru, Toma - Bîrligea
  • Rezerve: Popa, Udrea, Zima, Graovac, Dawa, Alibec, D. Popa, Ciobanu, Politic, Oct. Popescu, Stoian, Thiam
  • Antrenor: Elias Charalambous 
  • Beșiktaș: Destanoglu - Bulut, Djalo, Topcu - Ridvan Yilmaz, Kartal Yilmaz, Kokcu, Cerny - Rashica, Șahin, Bircan
  • Rezerve: Bilgin, Yasar, Tiknaz, Ucan, Uduokhai, Sazdagi, Silva, Pagda
  • Antrenor: Ole Gunnar Solskjaer
