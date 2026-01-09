Nicolae Stanciu a început meciul ca rezervă, dar a intrat pe teren în minutul 83 și chiar a avut șansa să marcheze de la 11 metri, dar a semnat o ratare greu de explicat.

Mike Maignan, limbaj de mahala după penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu

Centralul Maurizio Mariani le-a refuzat un penalty celor de la AC Milan, însă nu a ezitat atunci când a trebuit să fluiere în favoarea celor de la Genoa.

Nicolae Stanciu a mers la punctul cu var, însă a trimis mult peste poarta lui Mike Maignan, care a plonjat în lateral. Imediat după fluierul final al arbitrului Maurizio Marini, portarul francez de la AC Milan a avut o criză de nervi.

Goalkeeper-ul a început să țipe și să adreseze înjurături oribile centralului, conform L’Equipe.

”Mama ta e de joasă speță! Nenorocitule!”, a spus Maignan. Traducerea este aproximativă, deoarece cuvintele francezului nu pot fi reproduse.

Portarul s-a calmat cu greu și a fost condus la vestiare de către Adrien Rabiot.

Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu



Pe rețelele sociale au apărut imagini surprinse înainte de execuție, în care fundașul lui Milan, Strahinja Pavlovic, este văzut „lucrând” la punctul cu var.



Jucătorul sârb a zgâriat gazonul cu gheata exact în zona unde urma să fie așezată mingea, într-o tentativă clară de a destabiliza execuția adversarului.

