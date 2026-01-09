Campioana României a organizat după pauza de iarnă un cantonament în Belek, Antalya (Turcia), unde a disputat și un joc amical cu Beșiktaș. Turcii s-au impus cu 2-1.



Mamadou Thiam, reacție categorică după ce a înscris FCSB - Beșiktaș: ”L-am strigat pe Tavi! / O să câștigăm campionatul”



Mamadou Thiam a vorbit cu reprezentanții mass-media aflați în Antalya după meciul cu Beșiktaș. El a și înscris în minutul 68 al confruntării.

Celelalte două goluri au fost marcate de Bircan și Jota Silva în minuteel 70, respectiv 75. AICI rezumatul meciului cu Beșiktaș



”Am înscris un gol. Am crezut că o să câștigăm. Dar meciul are 90 de minute. Trebuie să fii focusat tot jocul. A fost important să avem ritm astăzi. Să jucăm. Să avem câteva minute.



Acțiunea a fost în stânga, eu eram liber în dreapta. L-am strigat pe Tavi și am avut timp să șutez.



(n.r. Începe campionatul într-o săptămână) Abia aștept. Ultimul meci am revenit, că mulți spuneau că nu prindem play-off-ul.



Antrenamentele sunt bune, ne antrenăm foarte bine. 1-2 jucători au avut probleme, dar în rest suntem bine. Abia aștept să ne întoarcem în campionat.



Da, o să mergem în play-off și o să câștigăm campionatul.



Șut a plecat. Suntem fericiți pentru el. E bine că a prins o oportunitate să joace în altă țară. E un băiat bun, sper să fie grozav pentru el acolo. A venit Duarte, sunt sigur că ne va ajuta să ne atingem obiectivele.



E foarte frig în România, dar cred că toți ne-am obișnuit cu asta”, a spus Thiam.

