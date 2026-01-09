Campioana României a organizat după pauza de iarnă un cantonament în Belek, Antalya (Turcia), unde a disputat și un joc amical cu Beșiktaș. Turcii s-au impus cu 2-1.
Mamadou Thiam, reacție categorică după ce a înscris FCSB - Beșiktaș: ”L-am strigat pe Tavi! / O să câștigăm campionatul”
Mamadou Thiam a vorbit cu reprezentanții mass-media aflați în Antalya după meciul cu Beșiktaș. El a și înscris în minutul 68 al confruntării.
- Celelalte două goluri au fost marcate de Bircan și Jota Silva în minuteel 70, respectiv 75. AICI rezumatul meciului cu Beșiktaș
”Am înscris un gol. Am crezut că o să câștigăm. Dar meciul are 90 de minute. Trebuie să fii focusat tot jocul. A fost important să avem ritm astăzi. Să jucăm. Să avem câteva minute.
Acțiunea a fost în stânga, eu eram liber în dreapta. L-am strigat pe Tavi și am avut timp să șutez.
(n.r. Începe campionatul într-o săptămână) Abia aștept. Ultimul meci am revenit, că mulți spuneau că nu prindem play-off-ul.
Antrenamentele sunt bune, ne antrenăm foarte bine. 1-2 jucători au avut probleme, dar în rest suntem bine. Abia aștept să ne întoarcem în campionat.
Da, o să mergem în play-off și o să câștigăm campionatul.
Șut a plecat. Suntem fericiți pentru el. E bine că a prins o oportunitate să joace în altă țară. E un băiat bun, sper să fie grozav pentru el acolo. A venit Duarte, sunt sigur că ne va ajuta să ne atingem obiectivele.
E foarte frig în România, dar cred că toți ne-am obișnuit cu asta”, a spus Thiam.