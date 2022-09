Turneul de la Wimbledon, reacție elegantă la retragerea lui Roger Federer: „Îți mulțumim, campion în toate sensurile cuvântului!”

Roger Federer (41 de ani) și-a anunțat retragerea definitivă din tenis. Tenismenul elvețian va pune racheta în cui după încheierea Cupei Laver, eveniment neoficial în care Echipa Lumii se va duela cu Echipa Europei, într-o competiție caritabilă care se va disputa la Londra, în weekend-ul 23-25 septembrie.

Ca reacție la vestea care a întristat lumea tenisului, oficialii competiției de la Wimbledon au redactat un mesaj elegant, care omagiază cariera incredibilului Roger Federer, considerat de mulți în continuare cel mai bun tenismen al tuturor timpurilor.

Campion de 8 ori pe iarba londoneză, Roger Federer s-a simțit cel mai bine la Wimbledon, dintre cele patru turnee de mare șlem, însă cel mai recent titlu de Grand Slam cucerit datează din 2018, când și-a apărat titlu de câștigător al Openului Australian.

„Roger,

De unde să începem?

A fost un privilegiu să fim martori la parcursul tău și să te vedem devenind un campion în toate înțelesurile cuvântului.

Ne va fi atât de dor să te urmărim onorându-ne terenurile cu grație, dar tot ce îți putem spune acum e că îți mulțumim pentru amintirile și pentru bucuria pe care le-ai oferit atât de multor oameni,” au scris oficialii turneului de la Wimbledon.

Roger,

Where do we begin?

It's been a privilege to witness your journey and see you become a champion in every sense of the word.

We will so miss the sight of you gracing our courts, but all we can say for now is thank you, for the memories and joy you have given to so many. pic.twitter.com/VDWylKvW86