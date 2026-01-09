Campioana României o va întâlni pe Beşiktaş, într-un duel de gală programat de la ora 16:00, care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.



Partida se joacă pe 9 ianuarie, la Gloria Sports Arena, și reprezintă singurul test de verificare stabilit de FCSB în stagiul din Turcia. Adversarul este unul de calibru, Beşiktaş fiind multiplă campioană a Turciei și ocupanta locului 5 în Super Lig în acest moment.



Beşiktaş - FCSB, LIVE TEXT de la 16:00



În tribune se va afla și Mircea Lucescu, selecționerul României, așa cum acesta a anunțat anterior. Lucescu are o legătură specială cu gruparea din Istanbul, pe care a antrenat-o în perioada 2002–2004, reușind să câștige titlul în Turcia în sezonul 2002/2003.



După meciul cu Beşiktaş, FCSB va reveni în România pe 15 ianuarie. O zi mai târziu, campioana en-titre va relua Superliga, cu un duel programat la Mioveni, împotriva celor de la FC Argeș, în etapa a 22-a.



La momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova ocupă primul loc în Superliga, cu 40 de puncte, fiind urmată de Rapid București, cu 39. FC Botoșani se află pe poziția a treia, cu 38 de puncte, la egalitate cu Dinamo, ocupanta locului patru.



FC Argeș, nou-promovată, se află pe locul 5, în timp ce Oțelul Galați completează top 6, cu 33 de puncte. La polul opus, FCSB, campioana ultimelor două sezoane, se află abia pe locul 9, cu 31 de puncte, în timp ce CFR Cluj ocupă poziția a 11-a, cu 26 de puncte.

