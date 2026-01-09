Cristian Chivu, cel mai bun antrenor din Serie A! Capitolul la care i-a devansat pe Allegri și Conte

Media notelor primite de Cristian Chivu după 18 meciuri din Serie A este de 6,61. Inter este liderul la zi al campionatului.

Chivu este urmat de Cesc Fabregas, antrenorul lui Como, cu o medie de 6,56, şi de Massimiliano Allegri, de la AC Milan (6,47). Top 5 este completat de Antonio Conte, tehnicianul campioanei en-titre Napoli, cu o medie de 6,39, şi Raffaele Palladino, de la Atalanta (6,31).

Pe următoarele locuri sunt doi veterani, Luciano Spalletti, de la Juventus (6,30) şi Gian Piero Gasperini, de la AS Roma (6,26).

Daniele De Rossi, care o pregăteşte pe Genoa, echipa deţinută de Dan Şucu, se află pe locul 12, cu o medie de 6,11.

Maurizio Sarri, reputatul antrenor al lui Lazio, este doar pe locul 15, cu o medie de 6,00.

După cum s-a anunţat, premiul de cel mai bun antrenor al lunii decembrie în Serie A a fost acordat lui Cristian Chivu.

Premiul, o premieră în scurta carieră de antrenor a lui Chivu, îi va fi înmânat înaintea meciului dintre Inter şi Napoli, care va avea loc duminică, de la ora 21:45, pe Stadio "Giuseppe Meazza" din Milano.

