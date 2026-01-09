Fundaşul lui Everton, Michael Keane, va executa o suspendare de trei meciuri pentru comportament agresiv, după ce a tras de păr un adversar, scrie EFE, citată de Agerpres.

Michael Keane, suspendat 3 etape pentru un gest inacceptabil

Jucătorul lui Everton a fost eliminat în minutul 83 al remizei împotriva lui Wolverhampton Wanderers (1-1), când VAR l-a surprins trăgându-l de păr pe Tolu Arokodare.

Everton a reuşit egalul în ciuda faptului că a jucat în final cu doi oameni mai puţin, eliminarea lui Keane fiind urmată de cea a lui Jack Grealish pentru un al doilea cartonaş galben în doar cinci minute.

Apel respins în cazul lui Keane

Everton a făcut apel la suspendarea de trei meciuri, dar Federaţia engleză de fotbal (FA) l-a respins.

Decizia înseamnă că Michael Keane va rata meciul din Cupa Angliei împotriva lui Sunderland şi meciurile din Premier League cu Aston Villa şi Leeds United.

