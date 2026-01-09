Momentul care a decis soarta finală a meciului l-a avut în prim plan pe Nicolae Stanciu. Jucătorul român care a intrat în finalul duelului de pe „San Siro” a ratat de la 11 metri în minutul 90+9, la ultima fază.



Într-un videoclip publicat de un fan pe rețelele de socializare, se poate vedea cum fundașul sârb Strahinja Pavlovic (24 de ani) se chinuie să facă o gaură în pământ chiar în dreptul punctului cu var, pentru a-i face misiunea cât mai grea lui Nicolae Stanciu.



Ce nu s-a văzut la TV: ”Stanciu a ratat penalty-ul din cauza lui”



Aparent, i-a și ieșit. Mijlocașul român a trimis în peluză la ultima fază a meciului și a fost aspru criticat de presa din Italia, care-l dă ca și plecat de la Genoa după această partidă. Oricum, zvonurile legate de o plecare a lui Stanciu de pe ”Luigi Ferraris” s-au intensificat în perioada de mercato din această iarnă, având în vedere că mijlocașul nu prinde suficiente minute și poate ieși din circuitul echipei naționale.



”Stanciu a ratat penalty-ul din cauza lui Pavlovic”, a titrat publicația pianetagenoa1893.net.



”După decizia arbitrului, fundașul rossonerilor a 'deranjat' punctul cu var cu câteva lovituri de picior, reușind să creeze aproape o gaură. O acțiune ingenioasă, care s-a dovedit a fi reușită”, au mai scris italienii.

