Ce nu s-a văzut la TV: "Stanciu a ratat penalty-ul din cauza lui" Serie A
Genoa a remizat în fața lui AC Milan, scor 1-1, într-un meci din runda a 19-a din Serie A.

AC Milan - Genoa AC Milan Genoa Nicolae Stanciu
Momentul care a decis soarta finală a meciului l-a avut în prim plan pe Nicolae Stanciu. Jucătorul român care a intrat în finalul duelului de pe „San Siro” a ratat de la 11 metri în minutul 90+9, la ultima fază.

Într-un videoclip publicat de un fan pe rețelele de socializare, se poate vedea cum fundașul sârb Strahinja Pavlovic (24 de ani) se chinuie să facă o gaură în pământ chiar în dreptul punctului cu var, pentru a-i face misiunea cât mai grea lui Nicolae Stanciu.

Ce nu s-a văzut la TV: ”Stanciu a ratat penalty-ul din cauza lui”

Aparent, i-a și ieșit. Mijlocașul român a trimis în peluză la ultima fază a meciului și a fost aspru criticat de presa din Italia, care-l dă ca și plecat de la Genoa după această partidă. Oricum, zvonurile legate de o plecare a lui Stanciu de pe ”Luigi Ferraris” s-au intensificat în perioada de mercato din această iarnă, având în vedere că mijlocașul nu prinde suficiente minute și poate ieși din circuitul echipei naționale.

Stanciu a ratat penalty-ul din cauza lui Pavlovic”, a titrat publicația pianetagenoa1893.net.

”După decizia arbitrului, fundașul rossonerilor a 'deranjat' punctul cu var cu câteva lovituri de picior, reușind să creeze aproape o gaură. O acțiune ingenioasă, care s-a dovedit a fi reușită”, au mai scris italienii.

Genoa rămâne în lupta pentru salvarea de la retrogradare

AC Milan a rămas pe locul doi, cu 39 de puncte, la trei puncte distanță de liderul Inter Milano, care a câștigat în această etapă cu Parma (0-2). De partea cealaltă, Genoa lui Dan Șucu și Nicolae Stanciu rămâne implicată în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

”Grifonul” este pe locul 17, primul deasupra liniei retrogradabile, cu 16 puncte, la trei distanță de prima poziție retrogradabilă. Cu încă două puncte, Genoa ar fi urcat peste Lecce și Parma.

