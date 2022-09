Elvețianul și-a anunțat retragerea din tenis prin intermediul unei scrisori pe care a postat-o pe rețelele de socializare. Laver Cup va fi astfel ultimul său eveniment oficial din circuitul ATP, după cum a dezvăluit chiar el.

Comunicatul postat de Roger Federer

„Familiei mele din tenis și celorlalți,

Dintre toate cadourile pe care tenisul mi le-a oferit de-a lungul anilor, cel mai prețios, fără îndoială, a fost reprezentat de oamenii pe care i-am întâlnit pe drum: prietenii mei, competitorii, și majoritatea fanilor care oferă sportului viață. Astăzi vrea să împărtășesc câteva informații cu voi.

Așa cum mulți dintre voi știți, ultimii trei ani au reprezentat provocări pentru mine în forma accidentărilor și operațiilor. Am muncit intens să revin în cea mai bună formă competitivă. Însă știu și despre capacitățile corpului meu și limitele sale, iar mesajele sale către mine din ultimul timp au fost clare. Am 41 de ani. Am jucat mai mult de 1500 de meciuri în peste 24 de ani. Tenisul m-a tratat mai generos decât aș fi putut visa vreodată, iar acum trebuie să recunosc când ste timpul să îmi închei cariera competițională.

Laver Cup de săptămâna viitoare va fi ultimul meu evenient ATP. Voi mai juca tenis în viitor, desigur, însă nu în Grand Slam-uri sau în circuit.

Mi-ar plăcea să le mulțumesc și competitorilor mei de pe teren. Am fost suficient de norocos să joc multe meciuri epice pe care nu le voi uita vreodată. Ne-am bătut corect, cu pasiune și intensitate și am încercat întoteauna să respect istoria jocului. Mă simt extrem de recunoscător. Ne-am motivat unii pe ceilalți și împreună am dus tenisul la noi nivele.

Pe deasupra mi-ar plăcea să le mulțumesc fanilor incredibili. Nu veți ști niciodată câtă putere și încredere mi-ați oferit. Senzația inspirațională pe care am avut-o când am pășit pe stadioane și arene pline a fost una dintre cele mai mari bucurii ale vieții mele. Fără voi, acele victorii s-ar fi simțit singuratice, mai degrabă decât să mă umple de bucurie și energie.

Ultimii 24 de ani în turneu au fost o aventură incredidbilă. Deși uneori se simte ca și cum totul a trecut în 24 de ore, a fost atât de profund și magic încât se simte ca și cum am trăit deja o viață întreagă. Am avut marele noroc să joc în fața voastră în peste 40 de țări diferite. Am râs și am plâns, am simțit bucurie și durere, și mai mult decât orice, m-am simțit incredibil de vio. Prin călătoriile mele, am întâlnit oameni atât de superbi cu care voi rămâne prieten pe viață, care și-au făcut constant timp din programele lor aglomerate pentru a mă urmări jucând pe tot globul. Vă mulțumesc.

Când dragostea mea pentru tenis a început, am fost un copil de mingi în Basel. Obișnuiam să urmăresc jucătorii cu multă admirație. Erau ca niște giganți pentru mine și am început să visez. Visurile mele m-au făcut să muncesc din greu și am început să cred în mine. Câteva meciuri de succes mi-au adus încredere și am fost astfel pe drumul spre cea mai incredibilă călătorie care a dus la ziua de astăzi.

Deci, aș vrea să vă mulțumesc tuturor din toată inima, tuturor din toată lumea care au ajutat la îndeplinirea visurilor unui tânăr băiat de mingi elvețian.

În final, tenisului: te iubesc și nu te voi părăsi niciodată. ”, a scris Federer pe Instagram.