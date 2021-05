"A trebuit sa angajez intre 1500 si 2000 de persoane in plus!" Ion Tiriac dezvaluie costurile mari de organizare ale turneelor de la Madrid din acest an 

Ion Tiriac a explicat care sunt motivele pentru care costurile de organizare a turneelor de la Madrid sunt neasteptat de mari in 2021.

Organizarea turneelor ATP Masters si WTA 1000 la Madrid in acest an il costa pe Ion Tiriac mai mult decat intr-un an definit de normalitate. Miliardarul roman a explicat care sunt motivele pentru care costurile de derulare au urcat mai mult decat s-ar fi asteptat in acest an, in ciuda faptului ca Madridul traverseaza acum o perioada buna in ceea ce priveste numarul de infectari cu coronavirus.

"Spre norocul nostru, Madridului ii merge mult mai bine decat Europei in general. De la ultimul oras in Europa, a ajuns cel mai acatarii din punct de vedere al numarului infectatilor. Vor fi masuri extraordinare, vor fi costuri peste costuri.

Ma costa mult mai mult acum anul acesta, cu 50% din capacitate. Socoteala e ca trebuie sa angajez undeva intre 1500 si 2000 de angajati mai multi pentru acest turneu. Un turneu are foarte multe costuri. Nici partenerii nu prea mai platesc tot, nu vor sa plateasca ca nu mai sunt la fel de multi spectatori. Dar serviciile trebuie date," a dezvaluit miliardarul roman pentru Gazeta Sporturilor.

Simona Halep va juca in ziua de Paste al doilea meci in capitala Spaniei; adversara sa va fi Saisai Zheng (57 WTA).