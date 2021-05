LIVE DE LA 14:00 | Simona Halep se bate cu Elise Mertens (16 WTA) pentru un loc in sferturi la Madrid: sansa revansei cu Sabalenka e la un singur pas distanta! 

Simona Halep o conduce pe Elise Mertens cu 4-1 la meciurile directe, iar pe zgura palmaresul romancei e impecabil, 3-0.

Simona Halep o intalneste pe Elise Mertens (25 de ani, 16 WTA) in optimile turneului de la Madrid, pe care o conduce cu 4-1 la scorul meciurilor directe. Romanca s-a impus in toate cele trei dueluri desfasurate pe zgura, in care nu a pierdut nici macar un set.

Mertens vine la Madrid dupa o finala pierduta la Istanbul in fata Soranei Cirstea, dar a aratat un start bun de competitie, invingandu-le pe Shuai Zhang si Elena Rybakina in minim de seturi, 6-3, 6-3, respectiv 7-6, 7-5. De partea opusa, Halep a trecut de Sorribes Tormo, 6-0, 7-5 si de Saisai Zheng, 6-0, 6-4.

Schedule for Tuesday: ????????Simona Halep vs ????????Elise Mertens - Not Before 13:00 Event time, 14:00 Rou, 7am US EDT.#MMOPEN pic.twitter.com/4ltIC18AMN — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) May 3, 2021

Invingatoarea meciului dintre Halep si Mertens va juca in sferturi cu Aryna Sabalenka / Jessica Pegula. O victorie a favoritelor ar consemna rejucarea semifinalei de la Stuttgart, in care jucatoarea nascuta la Constanta a fost eliminata fara multe emotii de bielorusa.

"Pe Mertens am intalnit-o deja de cateva ori, stiu cum joaca. Va fi dificil pentru ca mereu intra in teren, sta pe linia de fund si ii place sa loveasca tare mingile”,a declarat Simona Halep pentru Gazeta Sporturilor.

Elise Mertens are in palmares 6 titluri WTA, dintre care unul castigat in acest an, Gippsland Trophy. Belgianca este campioana de Grand Slam in proba de dublu, alaturi de Aryna Sabalenka, atat la Australian Open in acest an, cat si la US Open in 2019. Mertens a castigat turneul WTA de la Bucuresti din 2017 la dublu, alaturi de Schuurs.

Confruntarea dintre Simona Halep si Elise Mertens se va derula pe centralul Manolo Santana si va incepe dupa ora 14:00, la scurt timp dupa incheierea partidei dintre Karen Khachanov si Kei Nishikori.