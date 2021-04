Prima reactie a Simonei Halep dupa calificarea in turul doi la Madrid: "Nu am fost destul de concentrata in setul doi, dar meciul a fost grozav, mi-a fost dor de public!" 

Simona Halep nu a fost pe deplin multumita de prestatia sa in primul tur jucat la Madrid, in compania Sarei Sorribes Tormo.

Simona Halep s-a calificat fara sa piarda set in turul secund al turneului WTA 1000 de la Madrid. A fost un meci controlat cu autoritate de romanca pana la scorul de 6-0, 5-1, cand spanioloaica a inceput sa revina, castigand patru game-uri la rand.

Partida a fost atipica Simonei Halep si in ceea ce priveste numarul de greseli nefortate comise, 23, contrabalansat insa de loviturile direct castigatoare mai ridicate numeric decat de obicei, 21, lucru care sugereaza riscurile numeroase asumate de romanca in aceasta partida.

"A fost un meci grozav, chiar daca in al doilea set nu am fost destul de concentrata pe fiecare minge. Sara a revenit puternic. Sunt fericita sa revin aici, publicul e grozav, mi-a fost tare dor de voi. Iubesc Madridul, nu ma concentrez prea mult pe fiecare minge, ci pe meciuri; nu am un obiectiv cert, o iau meci cu meci si sper sa ajung departe," a afirmat Simona Halep in flash-interviul oferit pe suprafata de joc, imediat dupa incheierea duelului.

In turul doi, Simona Halep va intalni invingatoarea meciului Saisai Zheng (57 WTA) vs. Magda Linette (48 WTA).