LIVE DE LA 15:00 | Simona Halep debuteaza in editia 2021 a turneului patronat de Ion Tiriac la Madrid: "Astept de doi ani sa ma intorc aici, stiu ca ma asteapta o batalie grea!"

Simona Halep isi incepe astazi parcursul in turneul de la Madrid, pe care l-a castigat de doua ori, in 2016 si in 2017.

Simona Halep debuteaza astazi in competitia WTA 1000 de la Madrid. Adversara sa din turul inaugural va fi spanioloaica Sara Sorribes Tormo, ocupanta locului 46 in clasamentul mondial.

Istoricul intalnirilor directe indica scor favorabil Simonei Halep, care a mai invins-o pe Sorribes Tormo in prima runda a turneului de la Roland Garros, editia 2020, scor 6-4, 6-0. Invingatoarea partidei va juca in turul 2 cu jucatoarea mai buna a duelului Saisai Zheng (57 WTA) vs. Magda Linette (48 WTA).

Programul romancelor la Madrid:



Irina Begu vs. Daria Kasatkina, vineri, ora 12:00

Sorana Cirstea vs. Jessica Pegula, vineri, ora 13:30

Simona Halep vs. Sara Sorribes Tormo, vineri, nu inainte de ora 15:00

"Astept de doi ani sa ma intorc aici. Ma simt special, ma simt ca acasa, cu siguranta. Conditiile sunt grozave, langa mine se afla oameni minunati, toti fac tot posibilul sa ma simt eu bine. Trebuie sa fim multumitori ca aceste turnee au loc, e un privilegiu sa pot juca in aceste vremuri grele pe care le traversam," a declarat Simona Halep inaintea startului competitiei.

Cat despre meciul cu Sara Sorribes Tormo din primul tur, Halep l-a prefatat scurt: "E un meci greu. Am jucat cu ea la Roland Garros, anul trecut, stiu ca ii place zgura si va fi o batalie dura," a punctat fosta campioana a French Open, in 2018, informeaza website-ul oficial al competitiei de la Madrid.

"Sunt foarte fericita sa pot juca la Madrid, imi face pielea de gaina. Nu avem alte turnee WTA in Spania, imi plac emotiile puternice, publicul si norocul de a juca sub privirile familiei mele. Meciul cu Halep va fi foarte dificil; voi da tot ce am mai bun si voi fi gata sa lupt. Simona e o jucatoare grozava, iar meciul va fi complex, dar sper sa am sanse si sa profit de ele," a declarat Sara Sorribes Tormo inaintea meciului din turul inaugural al editiei 2021, noteaza Punto de break.

Simona Halep vs. Sara Sorribes Tormo se joaca pe centralul de la Madrid, terenul Manolo Santana si va debuta imediat dupa incheierea confruntarii 100% japoneze dintre Misaki Doi si Naomi Osaka. Meciul va fi transmis live text pe www.sport.ro.