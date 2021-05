Intoarsa de la 5-1 la 5-5 in meciul cu Sorribes Tormo, Simona Halep a ajuns criticata de CTP: "Adversara se batea singura. Daca va face la fel cu Sabalenka sau Osaka..." 

Jurnalistul CTP a privit cu ingrijorare finalul setului secund al meciului jucat de Simona Halep in compania Sarei Sorribes Tormo.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a avertizat-o pe Simona Halep cu privire la caderea nivelului de concentrare pe care a experimentat-o in finalul setului doi al partidei cu Sara Sorribes Tormo de la Madrid. Numarul 3 WTA s-a impus in minim de seturi, scor 6-0, 7-5, dar a condus cu 5-1 in setul secund, ratand doua mingi de meci pana in momentul in care si-a asigurat calificarea in turul 2.

"A fost un moment de scadere a concentrarii Simonei, nimic altceva. Pur si simplu se mai intampla! A avut 6-0, 5-1 si 30-0 si astepta parca sa se rezolve de la sine meciul. Adversara parea ca se bate singura, fara niciun fel de problema! E genul de meci care curge de la sine si acolo Simona, chiar si la nivelul urias la care e si la experienta pe care o are, poate sa aiba astfel de momente in care asteapta ca meciul sa se termine el, nu il inchide ea.

Nu poti sa iti doresti un adversar aici pentru Simona. Sunt jucatoare de jumatatea clasamentului mondial si cam de aceeasi valoare amandoua. Nu cred ca este esential cu cine va juca Simona in turul trei, ci concentrarea ei. Fizic sta bine, se misca bine pe teren, dar nu are voie o astfel de cadere de patru game-uri si serii de sapte puncte in fata lui Stormo, care nu este o jucatoare de top zece mondial!

Daca face asta in fata unei jucatoare precum Pliskova, Sabalenka sau Naomi Osaka, aici, astfel de jucatoare te sanctioneaza intr-un sfert de ora de nici nu stii ce s-a intamplat cu tine! Nu e voie sa se mai intample asa ceva! Eu sper ca a fost doar un accident, ceva de moment," a afirmat Cristian Tudor Popescu pentru Fanatik.

Simona Halep se va duela cu Saisai Zheng duminica, 2 mai; ora de start urmeaza sa fie anuntata de organizatori in cursul zilei de sambata, 1 mai.