Bonusul anual urias pe care Simona Halep i-l plateste lui Darren Cahill | In 2018, antrenorul australian ar fi primit o suma cat pentru o viata de om 

Simona Halep ii plateste lui Darren Cahill un bonus anual din care orice persoana s-ar putea intretine cu lejeritate cel putin 20 de ani.

Daria Kasatkina a invins-o in trei seturi pe Irina Begu, in primul tur al competitiei WTA 1000 de la Madrid, scor 4-6, 6-4, 7-6. Romanca a salvat 7 mingi de meci, dar rezilienta sportivei din Federatia Rusa a fost mai puternica decat capacitatea Irinei de a ramane in meci.

Intr-un interviu oferit Sports.ru, Kasatkina (23 de ani, 37 WTA) a dezvaluit cat de mare este bonusul anual pe care il primeste un antrenor de jucatoare profesionista.

Declaratia Dariei Kasatkina despre bonusurile platite de jucatoarele din WTA antrenorilor

"I-am platit lui Philippe Dehaes un bonus frumos, pentru ca am jucat foarte bine in 2018: am facut 3 finale, am castigat un turneu WTA si doua sferturi de finala in Grand Slam-uri. A fost un bonus foarte mare. Bonusul anual e de 10%. Poate ca alte jucatoare platesc mai mult, dar, in medie, e intre 7-10%. Bonusul nu depinde de locul ocupat in clasament, ci de acordul pe care il ai cu antrenorul," a declarat Kasatkina.

Mai mult decat atat, Kasatkina a fost intrebata care este salariul pe care i-l plateste actualului antrenor, dar a raspuns in maniera voalata: "Avem un contract, dar mai degraba as prefera sa nu-l dezvalui, pentru ca el sa evite problemele cu taxarea," a punctat Daria Kasatkina.

Cat primeste, estimativ, Darren Cahill bonus anual din partea Simonei Halep?



Simona Halep este o jucatoare mai bine clasata decat Daria Kasatkina, cu o mai buna proiectie financiara rezultata din probabilitatea urmatoarelor succese. Din acest motiv, e corect sa presupunem ca procentajul bonusului oferit de Halep antrenorului sau depaseste pragul minim, mentionat de Kasatkina, anume 7%.

In 2018, cand Simona Halep a jucat finala la Australian Open si a castigat, antrenata de Darren Cahill, primul sau titlu de Grand Slam, la Roland Garros, jucatoarea nascuta la Constanta a acumulat premii totale anuale de $7,409,564, conform Tennis365, din care un procentaj de 10% ar insemna aproximativ $740,000 oferiti de constanteanca tehnicianului de la Antipozi.

Cat despre parteneriatul dintre Simona Halep si Darren Cahill, in presa a ajuns informatia ca salariul anual platit de romanca tehnicianului australian s-ar invarti in jurul sumei de 1,000,000 de euro, potrivit constanteanului Horia Tecau: "Da, din zvonuri as zice ca da [e adevarat]. Eu plateam antrenorul de la 1.000 de euro pe saptamana la 2.000 de euro pe saptamana," a spus Tecau pentru GSP.