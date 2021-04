"Simona, a cui lista de contacte telefonice ai vrea sa o copiezi?" | Ce a raspuns Halep, pusa in situatia de a le caracteriza pe jucatoarele din top 10 WTA

Simona Halep a oferit o serie de replici memorabile in cadrul unui joc la care a participat in capitala Spaniei.

Simona Halep a fost supusa unei provocari inedite inaintea startului turneului WTA 1000 de la Madrid. Jucatoarea nascuta la Constanta a fost intrebata prin intermediul unui joc despre relatia pe care o are cu celelalte membre ale actualului top 10 WTA.

Iata cateva dintre cele mai interesante raspunsuri oferite de campioana en-titre de la Wimbledon:

"Cu cine ai vrea sa dansezi?"

"Cu Elina Svitolina. Am vazut-o pe Instagram, danseaza foarte bine; eu nu ma pricep, dar sunt sigura ca ma va invata si pe mine sa dansez," a afirmat Simona Halep.

"Cu cine ai merge in vacanta?"

"Cu Petra Kvitova, pentru ca e o persoana foarte amabila, ma bucur sa o am ca prietena," a adaugat campioana en-titre de la Wimbledon.

"A cui lista de contacte telefonice ai vrea sa o copiezi?"

"A lui Naomi Osaka, pentru ca e din Japonia si, cu siguranta, cunoaste multi oameni interesanti," a mai spus Simona.

"Cine ai vrea sa-ti gateasca?"

"Garbine, pentru ca e spanioloaica si imi place bucataria spaniola," a punctat Halep.

"Cu cine ai vrea sa te asemeni?"

"Cu Karolina Pliskova; e inalta, foarte draguta si m-am inteles mereu grozav cu ea," a conchis Simona Halep.

Halep va juca in primul tur la Madrid contra Sarei Sorribes Tormo, pe terenul central. Meciul va fi transmis live text pe www.sport.ro.

Whose telephone contact list would you copy? ????@Simona_Halep | #MMOPEN pic.twitter.com/3NEHO8ObfQ