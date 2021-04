Moment horror suferit de Sorana Cirstea la Madrid! Ce a patit campioana de la Istanbul in primul tur al competitiei patronate de Ion Tiriac

Sorana Cirstea a fost foarte aproape de o accidentare grava in primul tur jucat la Madrid.

Sperietura majora pentru Sorana Cirstea in primul tur la Madrid. Campioana de la Istanbul a suferit o entorsa urata la glezna piciorului drept in timp ce executa un forehand, cazand la pamant si scapand racheta din mana.

Defavorizata si de acest incident, Cirstea a fost eliminata in runda inaugurala a competitiei patronate de Ion Tiriac de catre americanca Jessica Pegula, scor 7-6, 6-3.

Daca in prima zi de concurs, Ana Bogdan a suferit o infrangere drastica in fata Anastasijei Sevastova, scor 6-0, 6-3, Irina Begu a luptat infinit mai intens intr-un meci strans cu Daria Kasatkina, cedat in cele din urma, 6-4, 4-6, 6-7.

Dupa desfasurarea primului tur la Madrid, Romania a ramas cu o singura reprezentanta din cele patru pe care le avea la startul competitiei pe tabloul principal. Simona Halep a invins-o pe Sara Sorribes Tormo, scor 6-0, 7-5 si va juca in turul doi contra invingatoarei meciului Saisai Zheng vs. Magda Linette.

