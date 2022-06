15:30 | Simona Halep - Bianca Andreescu, în semifinalele turneului WTA 250 de la Bad Homburg: Halep conduce cu 1-0 la meciurile directe

Simona Halep - Bianca Andreescu, ora 15:30, în prima semifinală de la Bad Homburg

După trei zile în care a fost programată în sesiunea de seară la Bad Homburg, Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) va juca împotriva Biancăi Andreescu în după-amiaza zilei de vineri, 24 iunie.

Prima semifinală a turneului WTA 250 de la Bad Homburg aduce a doua întâlnire directă între Simona Halep și Bianca Andreescu, care nu au mai avut ocazia de a se duela în circuitul WTA de 2 ani și jumătate. În 2019, în cadrul Turneului Campioanelor, Halep se impunea, scor 3-6, 7-6 (6), 6-3, într-un meci în care sportiva canadiană a acuzat probleme fizice.

Who's got HAI-fever in Bad Homburg? ????????????

???????? @Simona_Halep comes through against Anisimova and will face Andreescu in the semifinals!#BadHomburgOpen pic.twitter.com/PTyXITy8Fq