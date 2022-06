Simona Halep, misiune complicată în primul tur la Wimbledon: adversarele româncelor în runda 1. Cine este „norocoasa” care va juca cu Serena Williams

Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) nu a fost avantajată de tragerea la sorți a tabloului principal de la Wimbledon.

Sportiva din România va primi în runda inaugurală replica sfertfinalistei din 2019 și 2021, Karolina Muchova (25 de ani, 82 WTA). Muchova a jucat și semifinală de Grand Slam, la Australian Open, în 2021, dar va fi prima oară când se va duela cu Halep.

Serena Williams și Iga Swiatek au avut, în schimb, norocul de a fi repartizate în meciuri cu Harmony Tan (113 WTA) și Jana Fett (254 WTA) în primul tur.

Sorana Cîrstea a avut noroc la tragerea la sorți, urmând să se dueleze cu Aleksandra Krunic, de care a trecut cu ușurință în turneul de la Birmingham. Același lucru ar putea fi spus despre Irina Begu, care are avantaj în fața partenerei de dublu a Irinei Bara, Ekaterina Gorgodze.

Wimbledon Main Draw

???????? R1 Matchups:

????????Bara vs ????????Paquet

????????Bogdan vs ????????Yastremska

????????Halep vs ????????Muchova

????????Ruse vs ????????Gauff

????????Buzarnescu vs ????????Schunk

????????Cirstea vs ????????Krunic

????????Begu vs ????????Gorgodze pic.twitter.com/4hGlIzKkFQ