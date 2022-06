Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) și Bianca Andreescu (22 de ani, 64 WTA) se vor întâlni pentru a doua oară în circuitul WTA, în semifinala turneului WTA 250 de la Bad Homburg.

Halep și Andreescu s-au mai întâlnit o singură dată, în ediția 2019 a Turneului Campioanelor, scor 3-6, 7-6 (6), 6-3, meci în care sportiva canadiană a acuzat probleme fizice.

„Știam că o să joace rapid, sunt foarte mulțumită de cum am jucat,” și-a comentat Simona Halep prestația din sfertul de finală câștigat, 6-2, 6-1 în defavoarea Amandei Anisimova.

