Bianca Andreescu, batjocorită de organizatorii germani, după ce a pierdut finala de la Bad Homburg? Ce s-a întâmplat la ceremonie

Caroline Garcia (28 de ani, 75 WTA) a învins-o pe Bianca Andreescu (22 de ani, 56 WTA), în finala turneului WTA 250 de la Bad Homburg, scor 6-7 (5), 6-4, 6-4, la capătul a două ore și patruzeci și șapte de minute de joc intens.

Sportiva canadiană cu părinți români a fost tratată într-o manieră care nu face cinste circuitului WTA, în timpul ceremoniei de premiere. Organizatorii turneului din Germania nu i-au oferit niciun trofeu finalistei învinse, care s-a pozat alături de campioană cu mâinile goale.

Bad Homburg tournament organisers casually choosing not to grant any trophy to competition finalist.

Looks like a bad image to a WTA 250 calibre contest.#Bad #Homburg #Tournament pic.twitter.com/kig6NBAq4V